Tucumán vivió un fin de semana largo con récord de ocupación

El presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, destacó que el éxito es resultado de la gestión del Gobernador Osvaldo Jaldo: “La ocupación que tuvimos no es casualidad; es el fruto de una decisión política que prioriza el turismo como motor económico. Nosotros generamos eventos de primer nivel, y el público responde. El turismo es la actividad que nos permite mostrar que Tucumán tiene todo: desde festivales populares y gastronomía de clase mundial, hasta seguridad y la infraestructura necesaria para eventos deportivos nacionales. El Estado sigue presente, invirtiendo en la seguridad de la gente y apoyando a quienes invierten y generan trabajo”.