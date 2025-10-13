Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué nos sentimos agotados después de un día sin hacer nada? Explicación científica

La inactividad también conduce al agotamiento, y la ciencia explica el por qué.

El reposo excesivo puede causar más agotamiento de lo que pensamos. El reposo excesivo puede causar más agotamiento de lo que pensamos. Hola
Hace 16 Min

Quien más quien menos, a todos nos pasó: para reponer energías después de una semana intensa, decidimos pasar un domingo de fiaca en la cama o el sillón. Pero hacia la noche, resulta que nos sentimos más agotados que antes. ¿Cómo es posible?

Se sabe que la actividad física trae beneficios múltiples para la salud del cuerpo y la mente. Pues, inversamente, la ciencia estudió cuán perjudicial puede ser la inactividad física y mental, cuya combinación puede hacernos entrar en un loop de agotamiento poco saludable y nada placentero.

Los mejores ejercicios para cuidar la salud de nuestro cuerpo y nuestra memoria, según la ciencia

Los mejores ejercicios para cuidar la salud de nuestro cuerpo y nuestra memoria, según la ciencia

A nivel físico, la inactividad prolongada, aunque sea de unas cuantas horas, debilita los músculos, lo que contribuye a la sensación de cansancio.

¿Por qué nos sentimos agotados después de un día sin hacer nada?

Un estudio del Centro de Medicina Espacial de Berlín analizó a 250 personas que estuvieron en reposo durante varios días. Los investigadores encontraron que, luego de una semana de inactividad física, la fuerza muscular disminuye entre un 10 % y 15 %. El número aumenta hasta un 50 % si el tiempo de reposo se extiende a un mes. Esta merma en la masa y fuerza de los músculos se traduce en una sensación de debilidad y cansancio.

La quietud del cuerpo afecta la circulación sanguínea, que se ralentiza. Esto implica, por supuesto, menos oxígeno en todos nuestros órganos, incluido el cerebro, que puede empezar a sentir fatiga, somnolencia y cansancio.

"La inactividad física crónica está relacionada con el deterioro cognitivo y con varios problemas de salud, incluidas las enfermedades crónicas y los trastornos de salud mental", sostiene el estudio.

El agotamiento mental se puede sentir luego de un día entero leyendo a Nietzsche, pero también luego de haber pasado horas mirando el cine champú más simplón de Hollywood. Se demostró que la fatiga mental está asociada al aburrimiento.

¿Qué es el aburrimiento y cómo afecta a nuestro cerebro?

¿Y qué es el aburrimiento? La falta de estímulos cognitivos. Algunos dicen que el cerebro se parece a un músculo, y, como ellos, necesita desafíos para mantenerse activo.

Según otro estudio, la ausencia de estímulos intelectuales aumenta las ondas cerebrales asociadas al sueño, aún en estado de vigilia. A la vez, disminuyen las ondas cerebrales vinculadas al estado de alerta.

Sentirse agotado física o mentalmente afecta el estado anímico, lo que a su vez, trae más percepción de agotamiento.

La fatiga mental se manifiesta principalmente como somnolencia, dificultad para concentrarse, disminución del estado de alerta, pensamiento desordenado, reacción lenta, letargo, reducción de la eficiencia laboral, propensión a errores, etc.

Por último, no hay que olvidar que pasarnos el día tirados puede desajustar nuestro ritmo circadiano. La quietud y la falta de luz natural pueden alterar la calidad de nuestro sueño cuando intentamos dormir por la noche.

Por todo esto, pasar el día entero recostado en una maratón por streaming puede no ser la mejor estrategia para reponer energía. Igualmente, hay algunos consejos para darse ese gustito.

En medio de la maratón, una caminata

Aún si vamos a emprender un domingo de fiaca, es importante hacer un descanso para activar el cuerpo.

Salir del sillón y realizar ejercicios sencillos -como estiramientos o caminar 20 minutos- puede mejorar la circulación y evitar la pérdida de masa muscular. Esto no solo favorece la circulación, sino que también ayuda a mantenernos más alertas y enfocados.

Otro descanso del descanso puede ser estimular el cerebro con algunos desafíos. Leer, resolver juegos de inteligencia o incluso armar un rompecabezas puede ayudar a mantener la mente activa.

En general, es más saludable mantener una rutina ordenada. Tener una estructura diaria bien organizada puede mejorar la calidad del sueño y ayuda a regular los ritmos circadiano.

Por último, no olvidar al viejo y querido Sol. Exponernos a la luz natural mejora el estado de ánimo, y también ayuda a regula el reloj biológico, para tener un descanso nocturno más reparador.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
No siempre es la falta de ganas: razones por las que el desorden no tiene nada que ver con la pereza

No siempre es la falta de ganas: razones por las que el desorden no tiene nada que ver con la pereza

Este hábito es más efectivo que dormir ocho horas para mejorar tu sueño

Este hábito es más efectivo que dormir ocho horas para mejorar tu sueño

El culpable de tu cansancio diario no está en cómo dormís sino en cómo despertás

El culpable de tu cansancio diario no está en cómo dormís sino en cómo despertás

Lo más popular
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
1

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
2

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica
3

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez
6

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Más Noticias
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Comentarios