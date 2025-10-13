¿Por qué nos sentimos agotados después de un día sin hacer nada? Explicación científica

Un estudio del Centro de Medicina Espacial de Berlín analizó a 250 personas que estuvieron en reposo durante varios días. Los investigadores encontraron que, luego de una semana de inactividad física, la fuerza muscular disminuye entre un 10 % y 15 %. El número aumenta hasta un 50 % si el tiempo de reposo se extiende a un mes. Esta merma en la masa y fuerza de los músculos se traduce en una sensación de debilidad y cansancio.