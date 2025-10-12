Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El error que condujo a San Martín a un nuevo fracaso en la Primera Nacional

Ariel Martos llevaba al equipo primero en la zona; sin embargo, lo cambiaron por Mariano Campodónico, un entrenador que demostró no estar a la altura del desafío.

INVOLUCIÓN. Desde la llegada de Campodónico San Martín se derrumbó: cayó en las posiciones y fue eliminado en el primer cruce. INVOLUCIÓN. Desde la llegada de Campodónico San Martín se derrumbó: cayó en las posiciones y fue eliminado en el primer cruce.
Bruno Farano
Por Bruno Farano 12 Octubre 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Buenos AiresClub Atlético All Boys de FlorestaPrimera NacionalAriel MartosMariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
1

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand
2

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

El Centro Cívico del despilfarro
3

El Centro Cívico del despilfarro

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza
4

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

La teoría de la estupidez
5

La teoría de la estupidez

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?
6

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Más Noticias
La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

¿Dónde ver en vivo Deportivo Morón-San Martín por el Reducido de la Primera Nacional?

¿Dónde ver en vivo Deportivo Morón-San Martín por el Reducido de la Primera Nacional?

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

¿Cómo sería el 11 de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

Comentarios