Vouchers educativos de octubre 2025: cuándo los pagan

Este importe busca aliviar parte del costo de las cuotas escolares en colegios de gestión privada y se acredita de manera directa en las cuentas bancarias declaradas al momento de la inscripción. El programa de Vouchers Educativos comenzó a implementarse a mediados de 2025 como parte del plan de asistencia del Ministerio de Capital Humano para familias con hijos en edad escolar. El objetivo principal es garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo privado en un contexto económico de alta inflación y ajuste en los gastos familiares.