Entró al negocio de su vecina, le robó y la dejó encerrada

Un hombre de 35 años fue detenido tras una investigación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, quien fue representada por la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La UFI formuló cargos en contra de un sujeto por el delito de robo en calidad de autor, requiriendo en contra del mismo la detención bajo la modalidad de prisión preventiva por el término de un mes. Dicho pedido fue admitido parcialmente por el juez interviniente, quien concedió el plazo de 20 días.
Según la acusación, el 9 de octubre de 2025, el acusado, con el fin de apoderarse ilegítimamente de los bienes de su vecina, se presentó en su negocio de venta de gaseosas sito en Diagonal Norte al 1.900, de la ciudad Capital, y mediante amenazas le exigió que le entregara el dinero de la caja y su teléfono celular. Ante esta situación, la mujer le entregó el dinero, siendo una suma aproximada de $200.000, mientras que el ladrón tomó su teléfono desde la mesa en que se encontraba y luego encerró a la víctima en su negocio, cerrando la puerta con llave para poder darse a la fuga con los bienes en su poder.