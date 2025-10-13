Entró al negocio de su vecina, le robó y la dejó encerrada

Según la acusación, el 9 de octubre de 2025, el acusado, con el fin de apoderarse ilegítimamente de los bienes de su vecina, se presentó en su negocio de venta de gaseosas sito en Diagonal Norte al 1.900, de la ciudad Capital, y mediante amenazas le exigió que le entregara el dinero de la caja y su teléfono celular. Ante esta situación, la mujer le entregó el dinero, siendo una suma aproximada de $200.000, mientras que el ladrón tomó su teléfono desde la mesa en que se encontraba y luego encerró a la víctima en su negocio, cerrando la puerta con llave para poder darse a la fuga con los bienes en su poder.