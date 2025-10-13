Inundaciones en México: caseríos devastados por lluvias

Estos distritos comparten una amplia zona de la Sierra Madre Oriental, afectada por un sistema tropical del Golfo de México que desató intensas lluvias desde el jueves en el final de una intensa temporada húmeda. El gobierno “acelera los trabajos de atención y recuperación en zonas afectadas por las lluvias”, afirma Seguridad, que contabiliza 139 municipios de cinco estados afectados.