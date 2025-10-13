Inundaciones en México: caseríos devastados por lluvias

Socorristas civiles y militares batallaban en México para abrir rutas y caminos rurales que conducen a decenas de caseríos enclavados en una cadena montañosa, devastada por intensas lluvias que dejan al menos 44 muertos. Los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz concentran el mayor número de víctimas y daños materiales, detalló la Secretaria de Seguridad federal.
Estos distritos comparten una amplia zona de la Sierra Madre Oriental, afectada por un sistema tropical del Golfo de México que desató intensas lluvias desde el jueves en el final de una intensa temporada húmeda. El gobierno “acelera los trabajos de atención y recuperación en zonas afectadas por las lluvias”, afirma Seguridad, que contabiliza 139 municipios de cinco estados afectados.
La nubosidad se disipó ayer, lo que permite redoblar esfuerzos para intentar reabrir caminos enclavados en la montaña y que mantienen incomunicadas a decenas de pequeñas poblaciones. Trabajadores de la empresa estatal de energía restablecían también el fluido eléctrico, para restablecer comunicaciones telefónicas.