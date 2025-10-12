La presencia de Messi es una incognita para el partido del martes

La Selección Argentina encara el segundo amistoso de su gira por Estados Unidos con la tranquilidad de haber iniciado el tramo final del año con una victoria. Tras el triunfo por 1-0 ante Venezuela el pasado viernes, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para enfrentar este martes a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Miami, en lo que promete ser un nuevo examen de variantes y funcionamiento.
Sin embargo, toda la atención se concentra una vez más en Lionel Messi. El capitán de la “albiceleste”, ausente frente a la “Vinotinto”, jugó este sábado para Inter Miami en la MLS y lo hizo con una actuación brillante: marcó dos goles y dio una asistencia en la goleada ante Atlanta United. En las tribunas, varios de sus compañeros del seleccionado –entre ellos Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso– siguieron el encuentro y celebraron cada intervención del “10”.
El cuerpo técnico que encabeza Scaloni aguardará hasta el último entrenamiento antes de definir si Messi será titular ante los boricuas o si arrancará desde el banco. “Vamos a ver cómo se siente. Viene con mucho ritmo y una carga importante de partidos”, deslizaron desde el entorno del seleccionado. El rosarino, que el domingo solo realizó trabajos regenerativos, será evaluado este lunes para determinar si está en condiciones de jugar desde el inicio o si tendrá minutos en el complemento.
La situación del capitán se analiza con cautela, sobre todo teniendo en cuenta el calendario cargado que afronta la Selección de aquí a fin de año. Con la clasificación al Mundial 2026, el objetivo pasa por llegar con ritmo, rodaje y una base consolidada a la gran cita.
El amistoso ante Puerto Rico será el segundo compromiso de la gira por Estados Unidos y una oportunidad para que Scaloni observe a nuevos futbolistas. Entre los que podrían tener minutos aparecen Lautaro Rivero, joven defensor de River, y José Manuel López, goleador del Palmeiras, dos nombres que el DT sigue de cerca desde hace tiempo. También se esperan variantes en todas las líneas, especialmente en la defensa y en la mitad de la cancha, sectores donde el cuerpo técnico busca sumar alternativas de cara al futuro.
Scaloni, que viene repitiendo la fórmula de combinar figuras consagradas con juveniles en proyección, busca mantener la competencia interna alta. “Queremos seguir creciendo, sin perder la identidad que nos trajo hasta acá”, suele repetir el entrenador campeón del mundo. El amistoso ante Puerto Rico se presenta así como un escenario ideal para medir ese recambio en marcha, en un contexto distendido pero con la exigencia habitual que caracteriza al grupo.
Finalissima
Mientras tanto, el horizonte internacional ya ofrece desafíos de peso. Después de esta gira, Argentina disputará otros dos amistosos en noviembre: el primero será ante Angola, en Luanda, y luego se espera la confirmación de un tercer rival para cerrar el año competitivo. Estos compromisos servirán como preparación para un 2026 que comenzará con una cita especial: la Finalissima ante España.
Según adelantó el diario Marca, el encuentro entre los campeones de América y Europa se jugaría el sábado 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail, en Doha, el mismo escenario donde la “albiceleste” levantó la Copa del Mundo en diciembre de 2022 tras vencer a Francia en los penales.
El partido, además de su valor simbólico, funcionará como una antesala de lujo para el Mundial que se disputará meses después en Estados Unidos, México y Canadá.
En ese contexto, la continuidad y el liderazgo de Messi siguen siendo ejes centrales del proyecto. A los 38 años, el capitán mantiene su vigencia en Inter Miami y su compromiso absoluto con la camiseta nacional. Aunque el cuerpo técnico administra sus cargas con prudencia, su influencia dentro y fuera de la cancha sigue siendo determinante.
La Scaloneta, ya consolidada como un equipo campeón pero en permanente renovación, transita esta etapa con el equilibrio justo entre la búsqueda de nuevos nombres y la preservación de su esencia. En Miami, ante Puerto Rico, el seleccionado intentará cerrar su gira con otro paso positivo, más allá de si Messi juega o no desde el arranque. Lo importante, coinciden todos en el plantel, es que la llama de la ilusión sigue encendida.