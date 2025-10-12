La presencia de Messi es una incognita para el partido del martes

El amistoso ante Puerto Rico será el segundo compromiso de la gira por Estados Unidos y una oportunidad para que Scaloni observe a nuevos futbolistas. Entre los que podrían tener minutos aparecen Lautaro Rivero, joven defensor de River, y José Manuel López, goleador del Palmeiras, dos nombres que el DT sigue de cerca desde hace tiempo. También se esperan variantes en todas las líneas, especialmente en la defensa y en la mitad de la cancha, sectores donde el cuerpo técnico busca sumar alternativas de cara al futuro.