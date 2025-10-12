Liga Tucumana: Sportivo Guzmán igualó en Aguilares y quedó al borde del desempate por el descenso

Sportivo Guzmán (11 puntos), protagonista de los últimos años en los torneos locales con tres títulos y una final perdida, igualó 0 a 0 en su visita a Deportivo Aguilares (16) y ahora dependerá del resultado de este lunes entre All Boys (14) y Experimental (15) para definir su futuro en la zona Repechaje, cerrando la novena fecha del grupo A. Para los “Julianos”, el único escenario favorable es que gane Experimental. Así, en la última jornada recibirán a All Boys y, con una victoria, podrán asegurar su clasificación.