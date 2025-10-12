Liga Tucumana: Sportivo Guzmán igualó en Aguilares y quedó al borde del desempate por el descenso

Sportivo Guzmán (11 puntos), protagonista de los últimos años en los torneos locales con tres títulos y una final perdida, igualó 0 a 0 en su visita a Deportivo Aguilares (16) y ahora dependerá del resultado de este lunes entre All Boys (14) y Experimental (15) para definir su futuro en la zona Repechaje, cerrando la novena fecha del grupo A. Para los “Julianos”, el único escenario favorable es que gane Experimental. Así, en la última jornada recibirán a All Boys y, con una victoria, podrán asegurar su clasificación.
Si bien en esta segunda rueda el equipo de Claudio Marrupe obtuvo un rendimiento destacado, sumando 10 de 12 puntos posibles, su primera rueda fue muy floja, con apenas 1 de 15.
En el interzonal, Amalia (11) superó a Sportivo Trinidad (7) por 3 a 0 con dos goles de Esteban Lugones y uno de Benjamín López. Con este resultado, los “Villeros” alcanzaron a Atlético Concepción en el grupo C, que empató 2 a 2 en su visita a Santa Lucía FC, aunque Amalia se mantiene tercero gracias a una mejor diferencia de gol. Sportivo Trinidad quedó último en el grupo A y deberá disputar la permanencia, al igual que Santa Lucía FC y San José.
Otros resultados
En Delfín Gallo, San Lorenzo (17) derrotó a Atlético (18) por 2 a 1 y aseguró la clasificación. Mientras que por el grupo D, La Providencia (10) venció 1 a 0 al líder Lastenia (15). Este resultado le permite alcanzar a Juventud Unida en la tabla, y ambos equipos se enfrentarán en la última fecha para definir posiciones.