La nena herida por la explosión de una maqueta fue operada otra vez y sigue en estado crítico en el Garrahan

Lo que comenzó como una jornada de curiosidad y aprendizaje en el Instituto Comercial Rancagua terminó en caos el jueves 9 de octubre de 2025, cuando una explosión durante una feria de ciencias dejó 17 personas heridas. Entre las víctimas se encuentran una niña de 10 años y una docente de 45 años. La más chica, Catalina, era la más grave y seguía internada en el hospital Garrahan en estado crítico.