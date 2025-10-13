Cartas de lectores: Fe, devoción y esperanza

El 04/10 no quedará en el olvido. Nuevamente y, por 51º año consecutivo, la gente marchó a pie a Luján, resultando la convocatoria más multitudinaria de los últimos 20 años. Son asombrosas y llamativas, la FE, corazón y garra que demuestran los peregrinos, sin otro objetivo que arribar a la tan ansiada Basílica de la Patrona del Pueblo Argentino, ya sea para pedir, agradecer o cumplir promesas. Destaco la organización, colaboración y solidaridad de los voluntarios y organismos garantizando seguridad y orden. Otra vez quedó evidenciado que el pueblo tiene más fe y cree más en su Virgencita popular que en todos los políticos y economistas. Resulta destacable y ejemplar - sin distinción de edades creencias ni fanatismos - la unión del pueblo argentino bajo la protección de la Virgen de Luján, en pos de una ansiada luz de esperanza.