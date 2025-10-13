Secciones
Cartas de lectores: el magma del ajuste
Hace 7 Hs

La proximidad de las elecciones de medio término despertó el volcán institucional y político que es LLA, y el magma, producto del ajuste, el endeudamiento, la volatilidad cambiaria, la derrota electoral del 7/9, el apoyo al genocidio de Gaza etc., expulsaron a la superficie la lava conformada por la $Libra, las coimas del Andis, la relación incestuosa con el poder narco, la renuncia del diputado Espert, el sincericidio en el caso CFK, el show musical en Movistar Arena etc.. Los vulcanólogos de la mesa política, no advirtieron que el magma al salir a la superficie convertida en lava, dinamitaría las posibilidades electorales de los libertarios, dejando en ridículo a un Milei totalmente sacado, que intentando pasos de baile e imitaciones de rock, quiso relanzar políticamente la alicaída campaña electoral. La crisis originada por la conexión narco de Espert, que hizo tambalear al gobierno, impacto fuerte en Milei, que tuvo que decir que no dudaba de la honorabilidad del Diputado, acaso temeroso de verse involucrado en la conexión delictiva. La CSJN autorizo la extradición de Machado, que Milei inicio de inmediato poniendo, nuevamente sobre el tapete el riesgo de la conexión narco, pausada hasta el inicio del juicio, en Estados Unidos. La motosierra de Milei, afecto a la democracia tan cara al pueblo argentino, transformando a los actos partidarios en varaderas batallas entre un pueblo que busca recuperar sus derechos, y la guardia pretoriana que protege a Milei.

José Emilio Gómez                       

joseemiliogomez08@gmail.com

