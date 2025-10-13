Cartas de lectores: veredas rotas

Mediante este medio quisiera poner en conocimiento de la sra. intendenta de San Miguel de Tucumán, a quien felicito por el estado de nuestra ciudad, en especial los accesos a nuestra hermosa provincia, del mal estado de las veredas en las calles céntricas; en especial de la calle San Martín al 300. Es imposible caminar por la misma debido al riesgo de tener un accidente, sobre todo las personas con discapacidad. A este pedido me gustaría agregar la responsabilidad que le compete a la empresa SAT, que al realizar obras en la ciudad se retira y deja las veredas de tal manera que es imposible de circular.