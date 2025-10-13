Secciones
Cartas de lectores: inseguridad
Hace 7 Hs

Los vecinos da la avenida Siria 1.300 -1.400, Perú y Bolivia 800, queremos manifestar por intermedio de este prestigioso diario el problema de inseguridad que existe en la zona antes mencionada. Con fecha del día 2 de diciembre de 2024 se solicita al Ministerio de Seguridad colocar casilla en la zona de Perú y Siria y Bolivia y Siria, expediente 3662/700 V 2024. En respuesta a este pedido, a comienzo de año prometieron policías 24 horas, cumplido un tiempo y luego colocación de casilla; sin novedad hasta ahora. En la zona frecuentemente ocurren hechos delictivos en cualquier horario; también se acerca la época de tormentas que inundan esta avenida entre Bolivia y Perú y esto genera robos, como el ocurrido a una embarazada a principio de año; los autores circulan libremente por la zona actualmente. Por la famosa puerta giratoria que existe entre la aprehensión del delincuente y su libertad, los ciudadanos dejan de realizar las denuncias respectivas, lo que lleva a no tener un buen mapa del delito y transforma zonas inseguras en seguras. Solicitamos a las autoridades pertinentes las casillas y mayor vigilancia en la zona.

Lía Pérez Escalante                                                          

Avenida Siria 1.457 - S. M. de Tucumán

