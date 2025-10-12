“Hay que estar juntos y no señalarnos”: el mensaje de Lucas Pusineri tras la derrota contra Instituto

Tras la derrota 2-0 de Atlético Tucumán ante Instituto en Córdoba, Lucas Pusineri reconoció que el equipo atraviesa un momento complejo, pero pidió mantener la unión del grupo. “Más allá de la derrota que sufrimos, sobre todo de visitante, no hay que señalarnos entre nosotros, hay que mantenernos juntos” expresó el entrenador.
“A veces toca aceptar que no se compite del mejor modo y trabajar para tener una mejor semana, llegar con más aire y precisión al partido con San Lorenzo”, añadió el técnico, que intentó transmitir calma y enfoque de cara al próximo compromiso en el Monumental.
También analizó el desarrollo del torneo y la paridad general de la competencia. “El proceso de competencia es muy duro, en ambas zonas hay muchos equipos separados por apenas tres o cuatro puntos”, explicó Pusineri, destacando la exigencia del calendario y la necesidad de sostener el rendimiento.
El DT remarcó que, pese a la caída, el equipo sigue dentro de su plan trazado. “Seguimos dentro de nuestro objetivo y no debemos apartarnos de eso”, afirmó con convicción. “Ahora toca descansar, recuperar energías y pensar en el partido que viene para volver a ganar ante nuestra gente”, agregó.
Sobre las decisiones tácticas
Consultado por el uso de Damián Martínez y Miguel Brizuela como laterales, Pusineri fue contundente. “Son jugadores del plantel y esta pregunta no apareció cuando el equipo ganó”, respondió. “No creo que la derrota haya sido por esos futbolistas, cuando se gana es por virtudes y cuando se pierde, perdemos todos, incluso el técnico”, concluyó.