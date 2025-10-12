“Hay que estar juntos y no señalarnos”: el mensaje de Lucas Pusineri tras la derrota contra Instituto

Sobre las decisiones tácticas

Consultado por el uso de Damián Martínez y Miguel Brizuela como laterales, Pusineri fue contundente. “Son jugadores del plantel y esta pregunta no apareció cuando el equipo ganó”, respondió. “No creo que la derrota haya sido por esos futbolistas, cuando se gana es por virtudes y cuando se pierde, perdemos todos, incluso el técnico”, concluyó.