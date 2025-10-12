Los menores brillaron en Alpa Sumaj: gran jornada del golf tucumano en la sexta fecha del Ranking del NOA

Este fin de semana se disputó la sexta fecha del Ranking de Menores de la Federación de Golf del NOA, en la tradicional cancha Alpa Sumaj del Jockey Club de Tucumán, con una destacada participación de jóvenes jugadores de toda la región. Las competencias se desarrollaron entre sábado y domingo en un escenario que presentó excelentes condiciones pese al viento y al calor.