Los menores brillaron en Alpa Sumaj: gran jornada del golf tucumano en la sexta fecha del Ranking del NOA

Simón López Bustos, Justo Forenza, Grace Roldán Leguizamón y Carolina Farías Leguizamón se destacaron en sus respectivas categorías.

Este fin de semana se disputó la sexta fecha del Ranking de Menores de la Federación de Golf del NOA, en la tradicional cancha Alpa Sumaj del Jockey Club de Tucumán, con una destacada participación de jóvenes jugadores de toda la región. Las competencias se desarrollaron entre sábado y domingo en un escenario que presentó excelentes condiciones pese al viento y al calor.

En la categoría Birdies Caballeros, Simón López Bustos se quedó con el primer puesto con 69 golpes, seguido por Faustino Semenzato Valladares con 83. Entre los Águilas Caballeros, el triunfo fue para Agustín Díaz (77), con Teo Jonás López (78) muy cerca. En Águilas Damas, Grace Roldán Leguizamón se impuso con 92 golpes, escoltada por Inés Garona (96).

La categoría Albatros Caballeros tuvo como ganador a Justo Forenza, quien finalizó con 142 golpes, mientras que Mateo López Leccese fue segundo con 173. En Albatros Damas, María Forenza se quedó con el título con 177, seguida por Pilar Semenzato Valladares (238).

En Menores de 15 Caballeros, Benicio López Leccese ganó con 158 golpes, apenas uno menos que Santiago Acosta (159). El mejor score neto fue para Franco Pérez Alzaga con 140 golpes.

Mientras tanto en las categorías principales, Bautista Ribas (157) fue el mejor entre los Menores Caballeros, y Carolina Farías Leguizamón (182) se impuso en Menores Damas. Entre los Juveniles Caballeros, el ganador fue Facundo Ariel Díaz con 156 golpes.

