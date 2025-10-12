Dólares en cuenta regresiva: el mercado entra en zona de definición, a semanas de las elecciones

En el mercado remarcan que la estrategia de “anclaje cambiario” depende casi por completo de la espalda fiscal del Tesoro, en un contexto en el que cada dólar cuenta y el tiempo político se acorta. Frente a este escenario, plataformas de inversión señalan un cambio en el comportamiento de los inversores, que empiezan a inclinarse por instrumentos de renta fija en pesos y estrategias de cobertura de corto plazo ante la volatilidad del dólar. La búsqueda de un balance entre rendimiento y liquidez empieza a cobrar más relevancia, con un mayor interés por fondos comunes de inversión de corta duración, bonos ajustables por CER y obligaciones negociables de empresas. “El mercado local está atravesando una etapa de ajuste, donde cuidar el capital vuelve a ser tan importante como la rentabilidad esperada”, Federico Palmisano, fundador y CFO de la firma YONT.