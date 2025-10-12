Dólares en cuenta regresiva: el mercado entra en zona de definición, a semanas de las elecciones

A menos de tres semanas de las elecciones nacionales, el gobierno de Javier Milei ya gastó más de la mitad de los dólares que había logrado juntar tras la baja de retenciones al agro. Según estimaciones privadas, el Tesoro nacional vendió entre U$S950 millones y U$S1.400 millones de los U$S2.228 millones que había conseguido durante la ventana de retenciones al 0 %, con la idea de mantener el tipo de cambio mayorista en torno a los $1.425 y los $1.430.
En los últimos días, el ritmo de intervención se movió entre U$S250 millones y U$S500 millones por jornada, lo que deja un resto operativo de entre U$S700 millones y U$S900 millones. Si sigue este nivel de ventas, los analistas calculan que el margen le alcanzaría para dos o cuatro ruedas más. Al mismo tiempo, el Banco Central (BCRA) viene jugando un papel más limitado: tiene U$S42.628 millones en reservas brutas, pero sus intervenciones se reducen a operaciones puntuales dentro del techo de la banda cambiaria.
En el mercado remarcan que la estrategia de “anclaje cambiario” depende casi por completo de la espalda fiscal del Tesoro, en un contexto en el que cada dólar cuenta y el tiempo político se acorta. Frente a este escenario, plataformas de inversión señalan un cambio en el comportamiento de los inversores, que empiezan a inclinarse por instrumentos de renta fija en pesos y estrategias de cobertura de corto plazo ante la volatilidad del dólar. La búsqueda de un balance entre rendimiento y liquidez empieza a cobrar más relevancia, con un mayor interés por fondos comunes de inversión de corta duración, bonos ajustables por CER y obligaciones negociables de empresas. “El mercado local está atravesando una etapa de ajuste, donde cuidar el capital vuelve a ser tan importante como la rentabilidad esperada”, Federico Palmisano, fundador y CFO de la firma YONT.
Lo que pase en los próximos días será clave para ver hasta dónde puede sostenerse la estabilidad del dólar sin nuevos ingresos de divisas y cuánto margen real le queda al Gobierno nacional para administrar la tensión antes del 26 de octubre, indicó el especialista.