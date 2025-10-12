Solana Sierra se quedó con el WTA 125 de Mallorca y volverá a subir en el ranking

La argentina Solana Sierra (86ª del ranking mundial) volvió a demostrar su crecimiento en el circuito profesional al consagrarse campeona del WTA 125 de Mallorca, imponiéndose con autoridad por 6-3 y 6-1 ante la serbia Lola Radivojevic (173ª).
El título no solo representó un nuevo logro en su carrera, sino también un impulso clave en el ranking de la WTA. Con esta victoria, la marplatense alcanzó los 957 puntos y escalará hasta el puesto 71°, muy cerca de igualar su mejor ubicación histórica, el 64°, alcanzada a comienzos de este año. De esta manera, se consolida como la mejor tenista argentina del circuito y una de las jóvenes con mayor proyección internacional.
Solana Sierrað¦ð· jugÃ³ un partidazo y venciÃ³ a Lola Radivojevic en la final del WTA125 de Mallorca (6-3, 6-1).
La marplatense consigue su cuarto tÃtulo en este 2025, el #16 de su carrera.
¿Quién es Solana Sierra?
Nacida en Mar del Plata en 2004, Solana comenzó a jugar al tenis a los tres años y rápidamente mostró condiciones que la llevaron a destacar en torneos locales e internacionales. En su etapa junior, integró distintos seleccionados nacionales y logró posicionarse entre las diez mejores del mundo, llegando a ser número 7 del ranking. Además, fue finalista del US Open 2021 y de Roland Garros 2022, dos hitos que anticipaban su potencial competitivo.
En el circuito profesional, pese a su corta edad, ya acumula una destacada trayectoria. Hasta el momento suma 16 títulos, incluyendo dos conquistas de categoría WTA 125: una en Antalya, Turquía, y ahora en Mallorca.