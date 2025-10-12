Solana Sierra se quedó con el WTA 125 de Mallorca y volverá a subir en el ranking

El título no solo representó un nuevo logro en su carrera, sino también un impulso clave en el ranking de la WTA. Con esta victoria, la marplatense alcanzó los 957 puntos y escalará hasta el puesto 71°, muy cerca de igualar su mejor ubicación histórica, el 64°, alcanzada a comienzos de este año. De esta manera, se consolida como la mejor tenista argentina del circuito y una de las jóvenes con mayor proyección internacional.