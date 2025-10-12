El sueño sigue intacto: Argentina venció a México y se metió en semifinales del Mundial Sub 20

Sigue con su andar firme y alimenta el sueño. El seleccionado argentino Sub 20 continúa su camino triunfal en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Con una actuación sólida, el equipo dirigido por Diego Placente derrotó por 2 a 0 a México y se clasificó a las semifinales del certamen. Maher Carrizo y Mateo Silvetti marcaron los goles del conjunto “albiceleste”, que mantiene su invicto y sumó su tercer encuentro consecutivo sin recibir goles.
La Selección, que viene mostrando un funcionamiento colectivo cada vez más aceitado, volvió a imponer su estilo desde el inicio. Apenas a los ocho minutos, abrió el marcador tras una jugada que combinó precisión y oportunismo: Valentino Acuña remató desde afuera del área, el arquero Emmanuel Ochoa dio rebote y Maher Carrizo definió con un derechazo que se metió junto al palo derecho.
El tanto tempranero fortaleció la confianza del equipo nacional, que dominó el desarrollo del primer tiempo con buen manejo de la pelota y presión alta. A los 15 minutos, Gianluca Prestianni, figura del Benfica, probó de media distancia y obligó otra gran respuesta de Ochoa, que desvió al córner. Poco después, Carrizo volvió a ser protagonista al asistir a Dylan Gorosito, quien definió cruzado, pero otra vez el arquero mexicano se lució.
México respondió con una chance aislada a los 35 minutos, cuando Hugo Camberos remató desde lejos y la pelota pasó por encima del travesaño. Fue la única aproximación clara de un equipo que sufrió la intensidad del mediocampo argentino y la firmeza defensiva de los “albicelestes”.
En el complemento, Argentina mantuvo la presión y amplió la ventaja a los 10 minutos. Juan Villalba filtró un pase preciso entre líneas para Mateo Silvetti, que definió con categoría ante la salida de Ochoa y puso el 2 a 0. El gol terminó de desmoronar al conjunto mexicano, que perdió claridad y comenzó a desesperarse.
A los 17 minutos, Maher Carrizo fue amonestado y, por acumulación de tarjetas, se perderá la semifinal. Placente decidió reemplazarlo más tarde por Ian Subiabre, que casi convierte el tercero con una jugada individual que rozó el palo.
Los minutos finales fueron de control absoluto para Argentina, que cerró el partido con autoridad ante un rival que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Diego Ochoa y el goleador Tahiel Jiménez, hijo del argentino Walter Jiménez. Con el 2 a 0 consumado, el equipo de Placente volvió a mostrar equilibrio, eficacia y solidez defensiva, confirmando su condición de candidato.
Madurez
Al término del encuentro, el entrenador destacó la madurez del plantel. “Estoy muy contento, le ganamos a un equipo dificilísimo. Supimos sufrir en algunos momentos, pero los chicos jugaron un partidazo. Sabíamos que ellos nos iban a sacar la pelota porque tienen buen pie, y defendimos muy bien cuando fue necesario. Tenemos jugadores rápidos para el contrataque. A disfrutar y mañana a pensar en Colombia”, expresó Placente, que sabe que el miércoles tendrán otro duro desafío frente a los “Cafeteros”.
Por su parte, Maher Carrizo, autor del primer gol, valoró el esfuerzo del grupo: “Merecíamos esta victoria. Corrimos, metimos y jugamos al fútbol cuando fue necesario. Ahora hay que disfrutar y después pensar en Colombia”.
Argentina enfrentará el miércoles a Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20. El equipo “albiceleste” llega invicto, con tres vallas invictas consecutivas y la ilusión intacta de volver a conquistar el título juvenil.