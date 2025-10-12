Tu estación del año favorita puede decir mucho sobre tu personalidad, según la psicología

El estado de ánimo de algunas personas puede depender ampliamente de la época del año en que se encuentre. Así hay quienes se emocionan en el momento en que las flores surgen en la primavera o quienes celebran el tener que dormir arropados con cientos de mantas en el invierno. Aunque pueda parecer que solo se trata de simples preferencias, resulta que nuestras estaciones favoritas revelan muchos aspectos de nuestra personalidad, según la psicología.
Aunque parezcan mera elecciones sin mucha trascendencia, lo cierto es que existen motivaciones más profundas que hacen que amemos u odiemos ciertas estaciones del año. La psicología puede echar luz a los motivos por los cuales preferimos una estación sobre otra. A pesar de que las investigaciones en este campo no sean tan signficativas, algunos estudiosos han resuelto que los cambios en la temperatura y la luz pueden afectar la manera en que nos sentimos e influenciar nuestro comportamiento.
Las preferencias por ciertas etapas del año están influenciadas tanto por cambios a nivel climático y ambiental como por factores culturales que se asocian a las distintas épocas. Así los psicólogos han reconocido que las estaciones tienen un gran impacto en nuestro ánimo, destacando casos como el trastorno afectivo estacional (TAE).
¿Por qué las épocas del año pueden influenciar nuestro estado de ánimo?
Las personas que padecen del trastorno afectivo estacional presentan síntomas vinculados con los cambios de luz y clima de una estación a otra. Por ejemplo, los meses de invierno, más cortos y oscuros, pueden desencadenar síntomas de depresión en algunas personas. Según los estudios, la luz tiene una gran incidencia en nuestro ánimo debido inclusive a procesos biológicos. De manera que la falta o el exceso de la misma puede influir en nuestro estado de ánimo.
Estos se debe a que nuestro cuerpo sigue un ciclo de vigilia y sueño de aproximadamente 24 horas llamado ritmo circadiano. La luz solar es un factor clave de este ciclo. Cuando estamos menos expuestos a la luz solar, nuestro cuerpo libera hormonas que desencadenan el letargo.
Para las personas que padecen TAE, la falta de luz solar durante los meses de otoño e invierno puede hacer que se sientan deprimidas, fatigadas y pierdan el interés en actividades que habitualmente disfrutan. Es menos común, pero algunas personas con trastorno afectivo estacional tienen síntomas en verano en lugar del invierno. El clima cálido, los días más largos y los altos niveles de polen pueden contribuir al trastorno afectivo estacional de patrón estival (también llamado “depresión de verano”).
Pero otros factores también pueden influir en nuestra simpatía por ciertas estaciones, como las diferencias geográficas. El lugar donde vivimos y el clima típico de la región pueden condicionar nuestra preferencia estacional.
¿Qué dice sobre nuestra personalidad la preferencia por una determinada estación?
Muchos factores pueden determinar nuestras preferencias por ciertos climas. Algunos se ven más energizados en los días de sol veraniegos mientras que otros se ven menos motivados en las noches largas de invierno. A la vez nuestras preferencias pueden revelar muchos aspectos de nuestra personalidad.
Primavera
En algunas partes del mundo, la primavera es el momento en que los días cortos y oscuros del invierno dan paso a temperaturas más cálidas y espacios exteriores más verdes. Si la primavera es tu estación favorita, es posible que anheles nuevas experiencias y la renovación que trae la primavera después de un invierno largo y frío.
Verano
En muchas partes del mundo, el verano significa días más largos, cálidos y brillantes. Si el verano es tu época favorita del año, tal vez sea porque te encanta salir y tener un estilo de vida activo. Los meses cálidos del verano también son una época popular para viajar. Si te encanta el verano, es posible que seas extrovertido y sociable. Las personas que te rodean pueden describirte como una persona alegre, agradable y asertiva.
Otoño
Aunque algunas partes del mundo consideran la primavera como la estación de la renovación, el otoño también es un momento ideal para empezar de nuevo. Los vibrantes colores anaranjados y el clima más fresco del otoño pueden despertar su deseo constante de cambio. Las próximas vacaciones pueden inspirarte a reflexionar sobre el año que terminó y hacer planes para el año que viene.
Invierno
Si consideras los meses fríos del invierno como tu estación favorita, puede que seas una personamás hogareña e introvertida. Ponerte un buzo abrigado y acurrucarte en el sillón con una bebida caliente para escapar del frío puede parecer tu idea de una tarde ideal.