Tu estación del año favorita puede decir mucho sobre tu personalidad, según la psicología

El estado de ánimo de algunas personas puede depender ampliamente de la época del año en que se encuentre. Así hay quienes se emocionan en el momento en que las flores surgen en la primavera o quienes celebran el tener que dormir arropados con cientos de mantas en el invierno. Aunque pueda parecer que solo se trata de simples preferencias, resulta que nuestras estaciones favoritas revelan muchos aspectos de nuestra personalidad, según la psicología.