De Tucumán al mundo: ZYMO impulsa la nueva era de la gestión inteligente
Hace 3 Hs

Desde Tucumán, ZYMO SA se consolida como una empresa referente en innovación tecnológica aplicada a la gestión empresarial. Su propósito es claro: hacer que la tecnología trabaje a favor de las personas, simplificando procesos y potenciando la toma de decisiones mediante Inteligencia Artificial y datos en tiempo real.

A través de una visión integradora, ZYMO combina hardware, software y analítica avanzada para ofrecer soluciones que conectan toda la operación de una organización. Desde la producción y la logística hasta las áreas comerciales y de recursos humanos, sus sistemas permiten unificar, automatizar y optimizar la gestión en industrias, agroindustrias y empresas de servicios.

Su expansión a Europa a través de Etherit SL, con sede en Barcelona, marcó un nuevo capítulo en su crecimiento. Desde allí, el equipo implementa y personaliza Odoo - el sistema ERP de código abierto líder a nivel mundial - ayudando a empresas europeas y latinoamericanas a digitalizar, automatizar y conectar todas sus áreas bajo una misma plataforma.

Entre sus desarrollos más destacados se encuentra AccessMan, una plataforma que integra control de accesos, asistencias y turnos mediante dispositivos inteligentes y gestión en la nube. En su versión agroindustrial, AccessMan Harvest, ya opera en las principales fincas del NOA, gestionando a más de 25.000 cosechadores de limón, arándano y olivo, garantizando trazabilidad y transparencia en cada etapa del proceso.

ZYMO también impulsa proyectos de digitalización empresarial con Odoo, con casos de éxito en eCommerce mayorista y minorista, así como en compañías aseguradoras, donde sus sistemas permiten integrar ventas, compras y procesos administrativos en una misma plataforma digital. Estas soluciones han permitido a las empresas reducir tiempos, centralizar información y escalar sus operaciones con eficiencia.

Con una presencia creciente en América Latina y Europa, ZYMO combina talento técnico, creatividad y visión estratégica para desarrollar sistemas que anticipan el futuro, integrando machine learning, analítica predictiva y automatización avanzada. Su filosofía es innovar con propósito: tecnología que simplifica, conecta y potencia.

Más información en:

www.zymo.it /

www.etherit.es

