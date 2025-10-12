Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

El arquitecto también observa un cambio generacional en los barrios tradicionales de la avenida. “Esa zona era de las épocas de mi abuelo, que construyó muchas casas allí. Pero hoy esas familias ya no están, y muchas viviendas quedaron vacías o en venta. La gente busca vivir en Yerba Buena, que tracciona con fuerza. Entonces, esas áreas envejecen, y el desafío es cómo revitalizarlas sin caer en un desequilibrio urbano”, apunta. Para Coletti, la clave está en el equilibrio. “Hay que encontrar un punto medio entre dejar zonas vacías y permitir torres de 20 pisos una al lado de la otra. El urbanismo es eso: pensar cómo hacer que la ciudad sea viable y agradable de vivir. En otras ciudades, como Rosario, se exige que los edificios dejen espacio verde público a su alrededor. Eso debería replicarse acá”, propone. “No se trata sólo de construir más -concluye-, sino de construir mejor”.