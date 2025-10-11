El sitio oficial de la Fórmula 1 respalda a Franco Colapinto en su lucha por seguir en Alpine

El sitio oficial de la categoría publicó un extenso análisis firmado por el periodista Lawrance Barretto, que puso el foco en la evolución del piloto de Pilar y en las razones que podrían consolidarlo como compañero de Pierre Gasly. “La única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con su compañero de equipo, y es aquí donde Colapinto está mejorando”, señala el artículo, que además destaca su creciente madurez técnica en un contexto adverso: el Alpine es uno de los autos menos competitivos de la parrilla.