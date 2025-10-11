El sitio oficial de la Fórmula 1 respalda a Franco Colapinto en su lucha por seguir en Alpine

La temporada de Fórmula 1 entra en su recta final y, con ella, también se acercan las definiciones del mercado de pilotos. Una de las incógnitas más resonantes es la del segundo asiento de Alpine para 2026, una silla que hoy tiene a Franco Colapinto como principal candidato. El joven argentino atraviesa su mejor momento desde su llegada a la máxima categoría y logró algo poco común en un debutante: ganarse el respaldo del propio entorno de la F1.
El sitio oficial de la categoría publicó un extenso análisis firmado por el periodista Lawrance Barretto, que puso el foco en la evolución del piloto de Pilar y en las razones que podrían consolidarlo como compañero de Pierre Gasly. “La única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con su compañero de equipo, y es aquí donde Colapinto está mejorando”, señala el artículo, que además destaca su creciente madurez técnica en un contexto adverso: el Alpine es uno de los autos menos competitivos de la parrilla.
Más rápido y constante
A pesar de no haber sumado puntos aún, los números muestran un progreso sostenido. En las últimas cuatro fechas —Países Bajos, Italia, Azerbaiyán y Singapur—, Colapinto superó a Gasly en tres clasificaciones, con una ventaja promedio de 0,122 segundos en la Q1. En carrera, la paridad fue absoluta (2-2), pero con un detalle importante: el argentino obtuvo el mejor resultado del equipo con un 11° puesto en Zandvoort. Esa mejora en el mano a mano interno es la principal carta de presentación de su candidatura.
El propio Steve Nielsen, director de Alpine, reconoció públicamente ese avance. “Si esto continúa así, no veo motivo para que Colapinto no pueda seguir en el puesto”, admitió. Aunque también aclaró que “la decisión final aún está lejos”, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de confianza hacia el argentino, especialmente en un equipo que busca estabilidad luego de un año difícil.
Apoyo desde la cúpula
El respaldo no proviene solo del equipo francés. Desde el entorno de la Fórmula 1, la figura de Colapinto comenzó a despertar entusiasmo. El análisis del sitio oficial, que suele evitar favoritismos, lo posicionó por encima de su principal rival por el asiento, el estonio Paul Aron, actualmente piloto de reserva y con fuerte apoyo de Mercedes. “Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora está en buena forma para conservar su asiento”, concluye el texto.
El factor económico también pesa. En un contexto en el que los patrocinadores tienen influencia directa, el argentino ofrece un paquete atractivo: el respaldo de empresas de su país y el creciente interés del mercado latinoamericano por Alpine. “El apoyo financiero que el argentino aporta al equipo sigue siendo una opción muy atractiva para el futuro”, destaca el informe.
Se define en la pista
Las próximas cinco fechas —Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Qatar— serán decisivas para determinar su continuidad. Según el sitio especializado GP Blog, la escudería planea hacer el anuncio oficial antes del último Gran Premio del año, en noviembre. De mantener el nivel mostrado desde Hungría, Colapinto podría asegurarse su lugar en la parrilla 2026, algo impensado hace solo unos meses.
En paralelo, Alpine atraviesa una etapa de reconstrucción técnica. Para el año próximo, el equipo planea migrar a motores Mercedes y rediseñar el chasis, en busca de recuperar terreno en la zona media. En ese proceso, la continuidad de un piloto joven, adaptable y con experiencia reciente en F2 como Colapinto, parece más lógica que una apuesta externa.
De promesa a realidad
Desde su debut, el argentino mostró una curva ascendente. Pasó de pelear por entrar en la Q2 a plantarse con solidez frente a su experimentado compañero de equipo. La madurez con la que enfrentó los momentos más duros —incluidos los abandonos por fallas mecánicas— fue destacada incluso por la prensa internacional. “Su mentalidad es de piloto de élite”, sintetizó Barretto en su análisis.
Con Gasly confirmado por Alpine hasta 2026, Colapinto sabe que cada sesión de clasificación es una prueba y cada domingo, un examen. Sin embargo, el contexto parece haber cambiado: ya no corre para convencer, sino para consolidarse.
En crecimiento
Más allá de lo deportivo, Colapinto representa un fenómeno nuevo para el automovilismo argentino. Su presencia en la Fórmula 1, dos décadas después de Gastón Mazzacane, reavivó el interés del público local por la categoría y generó un movimiento de apoyo inédito. Cada avance suyo, cada resultado, se vive con el fervor de una selección nacional.
De lograr la renovación, el piloto de Pilar no solo asegurará su lugar en la grilla 2026: también marcará un hito para el deporte argentino. Porque en una Fórmula 1 donde los asientos se deciden tanto por talento como por estrategia, Franco Colapinto parece haber encontrado el equilibrio justo entre ambas cosas.