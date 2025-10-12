Ser agradecidos

I. Jesús, en su último viaje a Jerusalén, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos que se detuvieron a lo lejos, donde se encontraba el Maestro y el grupo que le acompañaba, pues la Ley prohibía a estos enfermos (Levíticos 13, 45) acercarse a la gente. Y levantando la voz, dirigen a Jesús una petición llena de respeto que llega a su Corazón: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Les manda ir a mostrarse a los sacerdotes como estaba preceptuado a la Ley (Ídem 14, 2), para que certificaran su curación. Así lo hicieron a pesar que todavía no estaban sanos, y por su fe y docilidad, se vieron libres de la enfermedad. Estos enfermos nos enseñan a pedir: acuden a la misericordia divina, que es la fuente de todas las gracias. Nos muestran el camino de la curación cualquiera que sea la lepra que llevemos en el alma: tener fe y ser dóciles a quienes, en nombre del Maestro, nos indican lo que debemos hacer, especialmente en la Confesión.