Volver al futuro en un DeLorean argentino
“Espert no tenía el DeLorean para saber lo que iba a pasar” dijo Milei en una entrevista, refiriéndose a los errores del pasado de su candidato fallido y al auto que permitía viajar en el tiempo en la película protagonizada por Michael J. Fox. ¿Qué haríamos si tuviéramos el DeLorean?
