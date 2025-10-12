Una literatura intempestiva

No sé escribir en la computadora: ahora eso es visto como un pecado, como fumar. Yo siempre estoy a contrapelo de las épocas: o soy de antes o soy de después”. Esta declaración de Hebe Uhart la pinta como ensayista y como persona. En los textos reunidos en Una pequeña parte del universo leemos de qué modo piensa alguien que está antes o después: como si fuera una Nietzsche de los suburbios, las ideas y las risas hablan de su condición intempestiva. Hebe Uhart deslumbró con sus crónicas y sus relatos centrados en personajes pequeños, curiosos y estrafalarios. Su faceta como ensayista es menos conocida que la de narradora. Sin embargo, al leer los textos reunidos en este volumen advertimos que existen vasos comunicantes entre la reflexión y la narración. Casi podríamos decir que ambas esferas se tocan en la elaboración de una mirada. En el caso de Uhart lo que ella ha construido en su obra narrativa tiene, como telón de fondo, una serie de observaciones e ideas que provienen de su tarea como divulgadora de la filosofía. Es decir, Uhart es una sola -en contra de la multiplicidad de haces del yo, según Hume- y lo que leemos en la narración o en el ensayo son diversas manifestaciones de ese yo.