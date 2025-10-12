Vivir y/o morir en Argentina

Si prestamos atención al modo en que transcurrió la existencia del “pequeño narco peruano” -presunto autor intelectual del crimen-, tendremos un ejemplo claro de la importancia que tienen los vínculos familiares en la estructuración del psiquismo. Sigmund Freud refirió dos constantes claves que deben estar en la base de nuestras existencias. Primeras prohibiciones que nos brindan un formato adecuado para la vida en sociedad, a saber, la prohibición del incesto y del parricidio. Son representantes de la autoridad paterna. Reglas de juego básicas para entrar al campo social. No cumplirlas, pone patas arriba el ordenamiento familiar y la posterior salida del individuo a la sociedad.