Liliana Viola: “¿Y usted, no tiene miedo de que la maten?”

-Todo. Incluso aquella transmisión en directo del juicio que fue un escándalo. Para mí el caso María Soledad fue un hito que marcó a muchas generaciones, porque es un caso que duró muchísimo tiempo. No es como otros casos que surgen y enseguida se olvidan. Lo de María Soledad mantuvo en vilo al periodismo durante al menos una década. Porque hubo primero un juicio fallido, después otro juicio. Así que atravesó generaciones. Hoy me encuentro con gente de 40 años o 50 que me dice yo viví en la adolescencia el caso María Soledad. O yo lo viví como madre en ese momento. Por otra parte tiene una histórica gesta feminista, aunque en ese momento no se llamara así. Pero fue un femicidio. Y fueron las alumnas quienes decidieron marchar con una monja a la cabeza. A eso agrego el silencio de cada marcha, un lenguaje femenino, si querés, y feminista de lucha. Como en su momento el caso Belén, en Tucumán, que hoy es película.