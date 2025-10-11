El golf tucumano tuvo acción y emociones en el VIII Memorial “Polaco” Navarro

En la división Scratch, el campeón fue Augusto H. Bruchmann, con una tarjeta de 67 golpes, mostrando gran regularidad y precisión. En Caballeros hasta 9.0, el ganador fue Pedro H. Varela (67), mientras que Ricardo H. Quintana se impuso en 9.1 a 18.0 con 64. En 18.1 a 24.0, el triunfo quedó en manos de Ignacio Poviña (59), y en 24.1 al máximo, celebró David Mizrahi (63). Completó la lista de ganadores Salvador Campo, con 64 impactos.