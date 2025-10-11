El golf tucumano tuvo acción y emociones en el VIII Memorial “Polaco” Navarro

El golf tucumano vivió una jornada cargada de emoción con la disputa del VIII Memorial “Polaco” Navarro. La competencia se desarrolló en la cancha del Country del Jockey Club de Tucumán, bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos, y reunió a jugadores de distintas categorías en un clima de camaradería y respeto.
En la división Scratch, el campeón fue Augusto H. Bruchmann, con una tarjeta de 67 golpes, mostrando gran regularidad y precisión. En Caballeros hasta 9.0, el ganador fue Pedro H. Varela (67), mientras que Ricardo H. Quintana se impuso en 9.1 a 18.0 con 64. En 18.1 a 24.0, el triunfo quedó en manos de Ignacio Poviña (59), y en 24.1 al máximo, celebró David Mizrahi (63). Completó la lista de ganadores Salvador Campo, con 64 impactos.
El certamen, que forma parte del calendario oficial del Jockey Club de Tucumán, volvió a consolidarse como uno de los eventos más esperados de la temporada.
La acción continuará este domingo con la fecha final del Ranking de Menores del NOA, que reunirá a más de 70 jugadores desde las 8 en Alpa Sumaj. Las categorías van desde Juveniles hasta Promocionales.