Tragedia en Córdoba: murieron una beba y una nena de cinco años en el incendio de una iglesia evangélica

Las víctimas, de nacionalidad uruguaya, integraban una delegación religiosa. Varias personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

Tragedia en Córdoba: murieron una beba y una nena de cinco años en el incendio de una iglesia evangélica IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 2 Hs

Una tragedia sacudió este sábado a la localidad cordobesa de Villa Serrana, donde una beba de un año y una niña de cinco murieron tras un incendio que se desató en un cuarto anexo a la iglesia evangélica Nuevo Amanecer con Jesús. Ambas eran de nacionalidad uruguaya y formaban parte de una delegación procedente de Barros Blancos, Uruguay, que participaba de actividades religiosas en el templo.

El fuego comenzó cerca de las 15.30 y fue detectado por una nena de 10 años, quien alertó a los adultos al notar el humo proveniente del dormitorio. Pese a la rápida intervención de los bomberos y de los equipos de emergencia, las llamas se propagaron con fuerza dentro de la vivienda contigua al templo.

Según confirmaron las autoridades, dos mujeres resultaron heridas con quemaduras y signos de intoxicación por inhalación de humo. Ambas fueron asistidas en el lugar y trasladadas a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación.

El siniestro generó una amplia movilización de la Dirección Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba, que trabajaron de manera coordinada para rescatar a los ocupantes y evitar que el fuego se expandiera a otras construcciones.

El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, quien encabezó el operativo, explicó que el fuego se propagó rápidamente dentro del área afectada. “Logramos contenerlo antes de que alcanzara otras zonas del edificio”, señaló.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación. Los peritos trabajan en el lugar para determinar si el origen del siniestro fue una falla eléctrica o el mal funcionamiento de algún artefacto dentro del dormitorio.

Mientras tanto, la comunidad religiosa de Nuevo Amanecer con Jesús permanece consternada por la pérdida de las dos pequeñas, mientras se espera el avance de la investigación y los informes técnicos que permitan esclarecer cómo ocurrió el trágico episodio.

