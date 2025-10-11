Tragedia en Córdoba: murieron una beba y una nena de cinco años en el incendio de una iglesia evangélica

Una tragedia sacudió este sábado a la localidad cordobesa de Villa Serrana, donde una beba de un año y una niña de cinco murieron tras un incendio que se desató en un cuarto anexo a la iglesia evangélica Nuevo Amanecer con Jesús. Ambas eran de nacionalidad uruguaya y formaban parte de una delegación procedente de Barros Blancos, Uruguay, que participaba de actividades religiosas en el templo.