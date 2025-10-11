Entre bajas y rotaciones, la Selección se rearma para cerrar la gira en Miami

Más allá de esta nueva baja, Scaloni mantiene el foco en la preparación del equipo y en la oportunidad que tendrán varios jugadores nuevos de mostrarse con la “albiceleste”. El entrenador adelantó que el amistoso del martes servirá para observar de cerca a los futbolistas que todavía no sumaron minutos. “El martes seguramente jugarán todos los chicos nuevos, no tuvieron la oportunidad el viernes y espero que la aprovechen. No han estado entrenando mucho con nosotros, pero los conceptos los tienen en la cabeza y será un partido lindo para que puedan aportar, jugar y ver si en el futuro pueden estar”, señaló Scaloni.