Entre bajas y rotaciones, la Selección se rearma para cerrar la gira en Miami

La gira por Estados Unidos sigue dejando secuelas en la Selección Argentina. Primero fue Thiago Almada, que ni siquiera llegó a viajar a Miami por una molestia muscular. Luego se sumó la baja de Franco Mastantuono, afectado por una sobrecarga que lo marginó de la doble fecha. Y ahora, antes del amistoso ante Puerto Rico, Enzo Fernández se convirtió en el tercer futbolista desafectado del plantel de Lionel Scaloni.
El volante del Chelsea fue dado de baja por una sinovitis en su rodilla derecha, una dolencia que lo obligó a salir reemplazado en el segundo tiempo del triunfo 1-0 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium. Si bien su presencia en ese encuentro estaba prevista dentro del plan de rotación que el cuerpo técnico viene aplicando, el diagnóstico confirmó que no podrá estar presente en el cierre de la gira, este martes a las 21, frente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
“Enzo tiene una molestia que no le permite estar al 100%, y preferimos no arriesgarlo”, explicaron desde el entorno del cuerpo técnico, que seguirá monitoreando su evolución durante los próximos días. En principio, el volante regresará a Inglaterra para continuar con su recuperación en Chelsea.
Más allá de esta nueva baja, Scaloni mantiene el foco en la preparación del equipo y en la oportunidad que tendrán varios jugadores nuevos de mostrarse con la “albiceleste”. El entrenador adelantó que el amistoso del martes servirá para observar de cerca a los futbolistas que todavía no sumaron minutos. “El martes seguramente jugarán todos los chicos nuevos, no tuvieron la oportunidad el viernes y espero que la aprovechen. No han estado entrenando mucho con nosotros, pero los conceptos los tienen en la cabeza y será un partido lindo para que puedan aportar, jugar y ver si en el futuro pueden estar”, señaló Scaloni.
Entre los que podrían tener su debut aparecen José Manuel López, delantero de Palmeiras, y Lautaro Rivero, defensor de River. López realizó movimientos precompetitivos ante la “Vinotinto”, pero finalmente no ingresó. “Era una opción válida y al final no entró a jugar, lo hará el martes”, confirmó el DT. En cuanto al marcador central, el DT destacó su presente y anticipó que “tendrá minutos en esta doble fecha”.
Con Lionel Messi disponible, la Selección buscará cerrar la gira con una nueva victoria y continuar afinando detalles de cara al tramo final de la preparación para el Mundial 2026. Scaloni, prudente como siempre, remarcó que el principal objetivo pasa por llegar en plenitud a esa cita: “Lo importante no es cómo está hoy sino cómo llegamos al Mundial. Por experiencia, uno puede llegar con dudas y después estar muy bien. Lo que más nos preocupa a los entrenadores es la parte física, porque ahí está la verdadera diferencia”.
Mientras tanto, el seleccionado campeón del mundo sigue su marcha, adaptándose a las bajas y dando espacio a la renovación que viene asomando desde abajo.