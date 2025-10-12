Época de telarañas: qué hacer ante ellas

Es importantes sellar grietas y huecos con una masilla o sellador para tapar rendijas en ventanas, puertas, cimientos y por donde entran tuberías o cables. Otra medida efectiva es eliminar las fuentes de alimento de las arañas como moscas, mosquitos, polillas o cucarachas. Mantener la vegetación en los jardines alejará a las arañas de la casa.



Los arácnidos tienen un sentido del olfato muy desarrollado. El aceite de menta, entre 15 y 20 gotas mezclado con agua, rociado en esquinas, zócalos, marcos de ventanas y puertas también ayuda. Lo mismo causa el vinagre blanco, pero hay que tener precaución de no usarlo en superficies de mármol o barnizadas.