Milei lanzó su ofensiva electoral desde Chaco: pidió "no aflojar" y prometió "echar a patadas a los narcos"

El Presidente también destacó la gestión del gobernador Zdero y alentó a los candidatos de su espacio. “Tienen a un gobernador que trabaja fuerte por todos los chaqueños, y cuando Silvana esté en el Senado va a luchar como un león porque defiende la libertad”, afirmó, en referencia a Schneider y los postulantes Juan Cruz Godoy, Mercedes Goitía y Guillermo Agüero.