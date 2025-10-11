Javier Milei publicó una encuesta en Instagram con duras acusaciones al peronismo

A días de las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales como escenario de campaña. Antes de viajar a Chaco para encabezar un nuevo acto de La Libertad Avanza, el mandatario publicó una encuesta en Instagram que generó fuerte controversia por el tono de sus acusaciones contra figuras del peronismo.
“¿Y vos a quién votás?”, preguntó Milei en una historia dividida en dos imágenes. De un lado, bajo la consigna “Roban, violan, matan”, colocó fotografías de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Fernando Espinoza y José Alperovich, agrupados bajo el sello “Fuerza Patria”. Del otro, su propia imagen acompañada por la palabra “canta”.
La publicación desató un intenso debate entre usuarios y volvió a exponer la estrategia comunicacional del Presidente, basada en mensajes provocadores y una fuerte polarización con el peronismo.
La movida en redes llega días después de que Milei recibiera críticas por su show en el Movistar Arena, donde cantó y bailó durante la presentación de su libro La construcción del milagro.