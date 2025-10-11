Javier Milei publicó una encuesta en Instagram con duras acusaciones al peronismo

A días de las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales como escenario de campaña. Antes de viajar a Chaco para encabezar un nuevo acto de La Libertad Avanza, el mandatario publicó una encuesta en Instagram que generó fuerte controversia por el tono de sus acusaciones contra figuras del peronismo.