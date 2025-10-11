Secciones
Política

Javier Milei publicó una encuesta en Instagram con duras acusaciones al peronismo

“¿Y vos a quién votás?”, preguntó a sus seguidores, poco antes de volar hacia Chaco para un nuevo acto de campaña de LLA.

JAVIER MILEI JAVIER MILEI
Hace 2 Hs

A días de las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales como escenario de campaña. Antes de viajar a Chaco para encabezar un nuevo acto de La Libertad Avanza, el mandatario publicó una encuesta en Instagram que generó fuerte controversia por el tono de sus acusaciones contra figuras del peronismo.

“¿Y vos a quién votás?”, preguntó Milei en una historia dividida en dos imágenes. De un lado, bajo la consigna “Roban, violan, matan”, colocó fotografías de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Fernando Espinoza y José Alperovich, agrupados bajo el sello “Fuerza Patria”. Del otro, su propia imagen acompañada por la palabra “canta”.

La publicación desató un intenso debate entre usuarios y volvió a exponer la estrategia comunicacional del Presidente, basada en mensajes provocadores y una fuerte polarización con el peronismo. 

La movida en redes llega días después de que Milei recibiera críticas por su show en el Movistar Arena, donde cantó y bailó durante la presentación de su libro La construcción del milagro.

Temas José AlperovichCristina Fernández de KirchnerAxel KicillofNéstor KirchnerChacoFernando EspinozaSergio MassaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De qué trata La construcción del milagro, el nuevo libro de Javier Milei que presenta en el Movistar Arena

De qué trata La construcción del milagro, el nuevo libro de Javier Milei que presenta en el Movistar Arena

Incidentes en la previa del acto de Milei en el Movistar Arena: protestas y tensión frente al estadio

Incidentes en la previa del acto de Milei en el Movistar Arena: protestas y tensión frente al estadio

El Gobierno adelantó que apelará si la Justicia rechaza reimprimir las boletas de La Libertad Avanza

El Gobierno adelantó que apelará si la Justicia rechaza reimprimir las boletas de La Libertad Avanza

Lo más popular
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
1

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
2

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
3

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
4

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...
5

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
6

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Más Noticias
Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Las muletas de Trump para Milei, mientras la sociedad sigue metida en un túnel interminable

Las muletas de Trump para Milei, mientras la sociedad sigue metida en un túnel interminable

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Jaldo, en la segunda noche del Festival del Caballo: “En Tucumán seguimos sosteniendo nuestras raíces”

Jaldo, en la segunda noche del Festival del Caballo: “En Tucumán seguimos sosteniendo nuestras raíces”

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Tienda de campaña: Jaldo recibió el apoyo de los 93 comisionados comunales

Tienda de campaña: Jaldo recibió el apoyo de los 93 comisionados comunales

Comentarios