Para 2030 los "robots colaborativos" serán los compañeros de trabajo

Argentina, según publica un informe de IP Profesional, cuenta con 25 "robots colaborativos" por cada 10.000 empleados manufactureros, muy por debajo del promedio global de 151.
¿Qué son estos dispositivos que representan un cambio significativo? También conocidos como "cobots" (un acrónimo de "colaboración" y "robot") llegan para formar parte de los procesos de automatización. Un "robot colaborativo" tiene integradas capacidades cognitivas y adaptativas que los distinguen de las máquinas tradicionales.
Con más precisión, puede trabajar con los humanos en un mismo espacio físico, sin necesidad de vallas o barreras de seguridad.Entonces, no reemplza al trabajador; lo ayuda y complementa. El empleado queda liberdo de tareas monótonas, repetitivas, ergonómicamente pobres o peligrosas.
Lo que se viene
Los datos que recopilan las consultoras reflejan el potencial de la tecnología basado en las poyecciones. Mordor Intelligence estima que el mercado de "robots colaborativos", crecerá. Este año cerrará en U$S 1.900 millones y alcanzará los U$S 4.880 millones en 2030.
En el país la adopción de "cobots" cobra impulso; debe cobrarlo más aun teniendo en cuenta la proyección. Industrias como la automotriz, electrónica, alimenticia y logística ya los integran. En polos productivos como Tierra del Fuego, los robots participan en el ciclo completo de la fabricación electrónica, lo que evidencia su creciente relevancia.
Los desafíos relevantes que la implementación de la tecnología representa se vinculan a los costos, capacitación de la fuerza laboral y la interacción humano-robot, demandando inversiones en interfaces intuitivas.
¿Por qué son más atractivos que los robots industriales?
Los "cobots" son más económicos de implementar que los robots industriales tradicionales y no requieren grandes modificaciones en la infraestructura de la fábrica.
El industrial suele ser pesado y fijo; mientras que el colaborativo es compacto, ligero y fácil de reubicar en diferentes tareas. El "cobot" no requiere vallas de seguridad o jaulas porque comparte el espacio de trabajo con el humano.
La robótica colaborativa es una herramienta de crecimiento utilizada por diversas empresas en Argentina. La compañía ABB instaló el primero en el Centro Logístico Avellaneda de Telefónica. En 2019 empezó a operar "YuMi", especializado en la preparación de equipos terminales. El cobot se enfoca en la colaboración y la flexibilidad, permite que el operario se concentre en tareas que requieren juicio, destreza o toma de decisiones .