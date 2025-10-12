Para 2030 los "robots colaborativos" serán los compañeros de trabajo

La robótica colaborativa es una herramienta de crecimiento utilizada por diversas empresas en Argentina. La compañía ABB instaló el primero en el Centro Logístico Avellaneda de Telefónica. En 2019 empezó a operar "YuMi", especializado en la preparación de equipos terminales. El cobot se enfoca en la colaboración y la flexibilidad, permite que el operario se concentre en tareas que requieren juicio, destreza o toma de decisiones .