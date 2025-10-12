El espejo retrovisor roto: por qué mirar el futuro con los ojos de hoy es un error

Y acá está el nudo de lo que quiero desarmar juntos en esta nueva serie de crónicas del “Futuro no tan futuro”: estamos cometiendo un error monumental. Le llamo el "revisionismo histórico hacia el futuro". Es la tendencia, casi instintiva, a juzgar y proyectar el mañana con las herramientas, los valores y las reglas de hoy. Estamos mirando el futuro por un espejo retrovisor roto, que no solo distorsiona la imagen, sino que nos hace creer que el camino que viene es igual al que ya pasamos.