Intentó robar una moto con una réplica de pistola, golpeó a la víctima y terminó detenido

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Julieta Pérez Morales. La Fiscalía formuló cargos contra el acusado por los delitos de robo agravado por ser cometido con arma de fuego en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego, ambos en calidad de autor. Además, solicitó la prisión preventiva por 40 días, pedido que fue avalado por el juez interviniente.