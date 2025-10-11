Secciones
Seguridad

Intentó robar una moto con una réplica de pistola, golpeó a la víctima y terminó detenido

El hecho ocurrió al norte de la Capital tucumana, cuando un motociclista empujaba su rodado averiado.

Hace 2 Hs

Un violento intento de robo se registró en la madrugada del jueves al norte de San Miguel de Tucumán, cuando un hombre atacó a un motociclista que había sufrido un desperfecto mecánico. El delincuente lo amenazó con una réplica de pistola, lo golpeó y escapó, pero fue detenido poco después por efectivos policiales.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Julieta Pérez Morales. La Fiscalía formuló cargos contra el acusado por los delitos de robo agravado por ser cometido con arma de fuego en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego, ambos en calidad de autor. Además, solicitó la prisión preventiva por 40 días, pedido que fue avalado por el juez interviniente.

El ataque

Según la acusación, el hecho ocurrió el 9 de octubre, alrededor de la 1.20 de la madrugada, cuando la víctima caminaba por avenida Juan B. Justo y pasaje Marconi, empujando su motocicleta Yamaha Crypton roja que se había detenido por una falla mecánica. En ese momento, el agresor se acercó con claras intenciones de robo, empuñando una réplica metálica de una pistola 9 mm, de color negro, y le exigió: “Dame la moto, hijo de p…”.

Al resistirse, el motociclista fue golpeado en la cabeza, pero el ladrón no logró llevarse el rodado y huyó del lugar.

La detención

Minutos después, cerca de la 1.40, personal del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM), que realizaba recorridos por la zona alertado por el Sistema de Emergencias 911, divisó al sospechoso en inmediaciones de avenidas Juan B. Justo y Francisco de Aguirre.

El sujeto, al notar la presencia policial, arrojó al suelo la réplica del arma. Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron un revólver calibre 32 largo, con siete alveolos, que llevaba oculto a la altura de la cintura y sin la debida autorización legal para su tenencia.

Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación y solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza la causa.

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: "Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota"

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el "sostén del grupo", según el juez

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...

