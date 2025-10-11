Secciones
Atención: Rentas prorrogó hasta el 31 de octubre el régimen de facilidades de pago de tributos

Se pueden regularizar deudas vencidas y exigibles al 31 de julio de este año de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

Hace 13 Min

La Dirección General de Rentas de Tucumán informó que se prorrogó hasta el 31 de octubre de 2025 el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales. De esta manera, se pueden regularizar deudas vencidas y exigibles al 31 de julio de 2025 de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

Felipe Carrizo, representante del Departamento Técnico Tributario de la DGR, dijo que también pueden regularizarse las deudas de estos tributos que se encuentren en planes de facilidades de pago caducos o deudas originadas en ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de la DGR o que se encuentren en trámite administrativo o judicial de cobro.

Entre los beneficios que otorga el régimen para las deudas que se regularicen, podemos destacar los siguientes:

- Bonificación del 100% de los intereses que se devengaron hasta el 31 de diciembre de 2020.

- Por los intereses devengados a partir del 1 de enero de 2021, se establecen las siguientes bonificaciones:

- Del 50% por pago de contado.

- Del 40% por planes que se cancelen hasta el mes de julio de 2026.

- Del 30% por planes que se cancelen después del mes de julio de 2026.

Las condiciones para adherir al régimen en el presente mes se encuentran flexibilizadas.

Al momento de efectuar la solicitud deben encontrarse complicas y abonadas las obligaciones tributarias que vencieron a partir del 1 de agosto de 2025 y hasta las que vencen en el mes de octubre de 2025, es decir tres cuotas o anticipos.

Para el caso de los Impuestos a los Automotores y Rodados e Inmobiliario, deberán encontrarse abonadas las cuotas 8, 9 Y 10 del año 2025 al momento de efectuar la solicitud del plan de pagos.

La primera cuota de los planes que se realicen en el mes de octubre vencerá el 17 de noviembre.

Le solicitud de adhesión al régimen se realiza íntegramente a través de la página web del organismo www.rentastucuman.gob.ar con CUIT y clave fiscal.

Es importante destacar que el contribuyente podrá efectuar el pago de las cuotas de plan de pago como así también de las posiciones normales de todos los tributos utilizando los botones de pago disponibles en la página web de Rentas. Estos botones permiten pagar con tarjeta de débito de cualquier entidad bancaria.

