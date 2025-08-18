 Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

Los contribuyentes podrán acogerse hasta el próximo 29 de agosto.

FACILIDADES. El organismo anunció descuentos para quienes programen sus planes de pago hasta mediados de 2026. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 2 Hs

La Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) informó que el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales continuará vigente hasta el próximo 29 de agosto, ofreciendo a los contribuyentes la posibilidad para ponerse al día con sus obligaciones tributarias. La medida apunta a aliviar las deudas con la Provincia y a fortalecer la recaudación de impuestos.

El plan contempla la posibilidad de regularizar obligaciones vencidas y exigibles al 31 de mayo de 2025, incluyendo no solo los montos principales, sino también intereses, recargos y multas. Además, podrán incorporarse deudas provenientes de planes de facilidades de pago que hayan caducado, ajustes derivados de la labor fiscalizadora de la DGR, así como aquellas que se encuentren en instancias administrativas o judiciales de cobro.

Para tener en cuenta: Rentas reiteró que el régimen de facilidades de pago de tributos vence el 31 de julio

Para tener en cuenta: Rentas reiteró que el régimen de facilidades de pago de tributos vence el 31 de julio

Uno de los aspectos relevantes es que la primera cuota de los planes gestionados durante agosto vencerá el 15 de septiembre, lo que otorga un margen de tiempo para la organización de los pagos.

El titular del Departamento Técnico-Tributario de Rentas de la provincia, Felipe Carrizo, detalló que entre los beneficios más destacados figura “la bonificación del 100% de los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2020”. Esta condonación constituye un incentivo para los contribuyentes que buscan saldar cuentas con el organismo.

Respecto a los intereses generados a partir del 1 de enero de 2021, Carrizo explicó que se aplicarán reducciones escalonadas según la modalidad de pago:

- El pago de contado accederá a una bonificación del 50%.

- Los planes cancelados hasta febrero de 2026 tendrán una bonificación del 40%.

- Los que tengan fechas posteriores a febrero de 2026 accederán a un descuento del 30%.

Entre los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes para la adhesión figuran la acreditación del pago de las obligaciones vencidas entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025.

Rentas prorroga el Pago Anual 2025 y el Régimen de Facilidades de Pago

Rentas prorroga el Pago Anual 2025 y el Régimen de Facilidades de Pago

En lo que respecta al Impuesto a los Automotores y Rodados y al Inmobiliario, será necesario contar con el pago de las cuotas 6, 7 y 8 de 2025, mientras que quienes tributen los impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública deberán haber cancelado los anticipos 5, 6 y 7 del mismo período.

La adhesión al régimen se efectúa de manera exclusivamente digital a través del sitio oficial del organismo: www.rentastucuman.gob.ar. Sin embargo, desde Rentas de la provincia recordaron que también está disponible la atención presencial en sus oficinas y la asistencia telefónica para quienes requieran orientación sobre los pasos a seguir.

Temas Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Suman escollos en el ex edificio de la Dirección de Rentas

Suman escollos en el ex edificio de la Dirección de Rentas

Aseguran que no hay riesgo de derrumbe en el edificio de ex Rentas

Aseguran que no hay riesgo de derrumbe en el edificio de ex Rentas

Atención: Rentas extendió el plazo para el pago anual anticipado

Atención: Rentas extendió el plazo para el pago anual anticipado

A tener en cuenta: Rentas prorrogó el Pago Anual 2025 y el Régimen de Facilidades de Pago

A tener en cuenta: Rentas prorrogó el Pago Anual 2025 y el Régimen de Facilidades de Pago

Lo más popular
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
1

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos
3

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura
5

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
6

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Más Noticias
Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Día del Niño: la fiesta en el parque 9 de Julio no se vio empañada por la basura

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos

Ocho listas pelearán en Tucumán por llegar a Diputados: todos los candidatos

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

El espejismo de los hinchas visitantes en una provincia sin infraestructura

El espejismo de los hinchas visitantes en una provincia sin infraestructura

Comentarios