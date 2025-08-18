Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

La Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) informó que el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales continuará vigente hasta el próximo 29 de agosto, ofreciendo a los contribuyentes la posibilidad para ponerse al día con sus obligaciones tributarias. La medida apunta a aliviar las deudas con la Provincia y a fortalecer la recaudación de impuestos.
El plan contempla la posibilidad de regularizar obligaciones vencidas y exigibles al 31 de mayo de 2025, incluyendo no solo los montos principales, sino también intereses, recargos y multas. Además, podrán incorporarse deudas provenientes de planes de facilidades de pago que hayan caducado, ajustes derivados de la labor fiscalizadora de la DGR, así como aquellas que se encuentren en instancias administrativas o judiciales de cobro.
Uno de los aspectos relevantes es que la primera cuota de los planes gestionados durante agosto vencerá el 15 de septiembre, lo que otorga un margen de tiempo para la organización de los pagos.
El titular del Departamento Técnico-Tributario de Rentas de la provincia, Felipe Carrizo, detalló que entre los beneficios más destacados figura “la bonificación del 100% de los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2020”. Esta condonación constituye un incentivo para los contribuyentes que buscan saldar cuentas con el organismo.
Respecto a los intereses generados a partir del 1 de enero de 2021, Carrizo explicó que se aplicarán reducciones escalonadas según la modalidad de pago:
- El pago de contado accederá a una bonificación del 50%.
- Los planes cancelados hasta febrero de 2026 tendrán una bonificación del 40%.
- Los que tengan fechas posteriores a febrero de 2026 accederán a un descuento del 30%.
Entre los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes para la adhesión figuran la acreditación del pago de las obligaciones vencidas entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025.
En lo que respecta al Impuesto a los Automotores y Rodados y al Inmobiliario, será necesario contar con el pago de las cuotas 6, 7 y 8 de 2025, mientras que quienes tributen los impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública deberán haber cancelado los anticipos 5, 6 y 7 del mismo período.
La adhesión al régimen se efectúa de manera exclusivamente digital a través del sitio oficial del organismo: www.rentastucuman.gob.ar. Sin embargo, desde Rentas de la provincia recordaron que también está disponible la atención presencial en sus oficinas y la asistencia telefónica para quienes requieran orientación sobre los pasos a seguir.