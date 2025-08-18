Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

La Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) informó que el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales continuará vigente hasta el próximo 29 de agosto, ofreciendo a los contribuyentes la posibilidad para ponerse al día con sus obligaciones tributarias. La medida apunta a aliviar las deudas con la Provincia y a fortalecer la recaudación de impuestos.