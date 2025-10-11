Brutal crimen en Córdoba: una mujer fue asesinada de 34 puñaladas y detuvieron a su hijo

Una mujer de 62 años fue brutalmente asesinada en su vivienda de Villa María, Córdoba, tras recibir 34 puñaladas. El principal sospechoso del crimen es su propio hijo, Carlos Daniel Gómez, de 38 años, quien se encuentra detenido e imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo.
El hecho se conoció el jueves por la tarde, cuando los vecinos alertaron a la Policía al notar movimientos extraños y la ausencia de la mujer, identificada como Mónica Viviana Salguero. Al ingresar a la vivienda, ubicada sobre calle Periodistas Argentinos al 400, los efectivos se encontraron con una escena de extrema violencia.
Poco después, Gómez fue hallado con manchas de sangre en su ropa y detenido por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el portal de El Doce, las cámaras de seguridad, junto con los testimonios de vecinos y familiares, resultaron claves para avanzar en la investigación.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que el sospechoso estaría bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia, aunque hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.
Cómo fue el crimen
De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, la víctima presentaba 34 heridas punzocortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo, con una profundidad promedio de cuatro centímetros. Las lesiones más graves fueron dos heridas penetrantes en el tórax y pulmón, y otra que comprometió el corazón, provocándole un shock hipovolémico que derivó en la muerte.
Los investigadores estiman que el ataque ocurrió el miércoles por la noche. En el lugar, los efectivos hallaron un cuchillo tipo Tramontina con manchas de sangre que habría sido el arma homicida, además de otro cuchillo que podría haber sido utilizado por la víctima para defenderse. Ambos elementos fueron secuestrados para ser periciados.
El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa María, encabezada por René Bosio, quien continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del violento hecho.