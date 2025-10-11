Secciones
Seguridad

Brutal crimen en Córdoba: una mujer fue asesinada de 34 puñaladas y detuvieron a su hijo

La víctima tenía 62 años y fue atacada con 34 puñaladas en su casa de Villa María.

FOTO/LAVOZ. FOTO/LAVOZ.
Hace 39 Min

Una mujer de 62 años fue brutalmente asesinada en su vivienda de Villa María, Córdoba, tras recibir 34 puñaladas. El principal sospechoso del crimen es su propio hijo, Carlos Daniel Gómez, de 38 años, quien se encuentra detenido e imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo.

El hecho se conoció el jueves por la tarde, cuando los vecinos alertaron a la Policía al notar movimientos extraños y la ausencia de la mujer, identificada como Mónica Viviana Salguero. Al ingresar a la vivienda, ubicada sobre calle Periodistas Argentinos al 400, los efectivos se encontraron con una escena de extrema violencia.

Poco después, Gómez fue hallado con manchas de sangre en su ropa y detenido por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el portal de El Doce, las cámaras de seguridad, junto con los testimonios de vecinos y familiares, resultaron claves para avanzar en la investigación.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que el sospechoso estaría bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia, aunque hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

Cómo fue el crimen

De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, la víctima presentaba 34 heridas punzocortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo, con una profundidad promedio de cuatro centímetros. Las lesiones más graves fueron dos heridas penetrantes en el tórax y pulmón, y otra que comprometió el corazón, provocándole un shock hipovolémico que derivó en la muerte.

Los investigadores estiman que el ataque ocurrió el miércoles por la noche. En el lugar, los efectivos hallaron un cuchillo tipo Tramontina con manchas de sangre que habría sido el arma homicida, además de otro cuchillo que podría haber sido utilizado por la víctima para defenderse. Ambos elementos fueron secuestrados para ser periciados.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa María, encabezada por René Bosio, quien continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del violento hecho.

Temas Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Teatro: un trágico ritual ancestral para conseguir oro y protección

Teatro: un trágico ritual ancestral para conseguir oro y protección

Lo más popular
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
1

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
2

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
3

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...
4

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
5

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

¿Recrudece la pelea entre Los Gardelitos y el clan Ale?
6

¿Recrudece la pelea entre Los Gardelitos y el clan Ale?

Más Noticias
Números de Oro: el sorteo del auto 0k de LA GACETA está cada vez más cerca

Números de Oro: el sorteo del auto 0k de LA GACETA está cada vez más cerca

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Las 5 claves de la semana: Milei pasó de “rockero” a festejar la nueva ayuda de EEUU

Las 5 claves de la semana: Milei pasó de “rockero” a festejar la nueva ayuda de EEUU

¿Recrudece la pelea entre Los Gardelitos y el clan Ale?

¿Recrudece la pelea entre Los Gardelitos y el clan Ale?

Comentarios