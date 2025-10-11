Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Con la llegada de la primavera y próximamente el verano, las consultas por picaduras de alacrán aumentan de manera significativa. Es por esto que los profesionales de la salud brindan una serie de consejos sobre cómo identificar el ataque de este tipo de arácnidos y qué hacer en lo inmediato para mitigar los efectos de su veneno.
El Ministerio de Salud de la Nación señala que ante la picadura de un alacrán, es importante seguir ciertos pasos para tratarla en casa y concurrir lo antes posible a un centro médico.
- Limpie la herida con agua y jabón suave.
- Aplique una compresa fría en el área afectada para aliviar el dolor.
- Si la picadura fue en un brazo o en una pierna, deja en reposo la extremidad afectada en una posición de apoyo.
- No intentes absorber el veneno ni hacer un corte en la mordedura.
- Busca atención médica si experimentas síntomas graves como dificultad para tragar, espasmos musculares, visión borrosa, entre otros.
Además, la cartera sanitaria recomienda sacudir la ropa de cama antes de acostarse, usar calzado cerrado en zonas donde es común encontrar alacranes, y mantener limpia y ordenada la vivienda y sus alrededores.
Picadura de alacrán o escorpión: características
Son muchos factores los que pueden influir en las consecuencias de la picadura de un alacrán o escorpión. Algunos factores que pueden hacer que se trate de una pequeña molestia o de algo grave. A continuación te explicamos las características de la picadura de alacrán:
1. Tipo de alacrán: solo una pequeña cantidad de alacranes son venenosos para los humanos. Es por eso que dependiendo de la especie que nos pique será más o menos peligroso.
2. Tamaño del escorpión: cuanto más grande sea el alacrán o escorpión, mayor será su vesícula, por lo que más veneno podrá almacenar. Por otro lado, los escorpiones adultos tienen un tamaño más potente. Habitualmente, el de las hembras también es más potente.
3. Cantidad de veneno: el alacrán/escorpión suele inyectar una pequeña cantidad de veneno y no descargarlo todo. Aunque cuando caminan sobre una persona pueden picar de forma repetida. Dependiendo de la cantidad de veneno será más o menos peligroso.
4. Cómo inyecta el veneno: si pica directamente en la piel inyectará más veneno que si hay ropa de por medio.
5. Estado de salud: los adultos son más resistentes que los niños o ancianos. Es por eso que la mayoría de las picaduras mortales son en víctimas que pertenecen a estos dos últimos grupos.
6. Sensibilidad al veneno: no todo el mundo resiste igual al veneno del alacrán. Hay algunas personas que tienen una resistencia natural, mientras que otras personas tienen mucha sensibilidad y les puede provocar grandes complicaciones.