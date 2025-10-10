“Yo decidí que no juegue”: Lionel Scaloni explicó la ausencia de Messi y analizó la victoria ante Venezuela

Lionel Scaloni habló después del triunfo 1-0 frente a Venezuela en Miami y despejó las dudas sobre la ausencia de Lionel Messi, que siguió el partido desde uno de los palcos junto a su familia. “Decidí yo que Leo no juegue para probar a Lautaro y a Julián, simplemente eso”, dijo el entrenador de la Selección argentina ante los medios.
El DT aclaró que la decisión fue exclusivamente suya y que formó parte del plan de rotación que había previsto para esta gira. “También estaba 'Flaco' López en el banco, al final no pudo entrar, pero sí lo hará en el siguiente partido”, adelantó. Sobre una posible participación de Messi el martes ante Puerto Rico, Scaloni se mostró cauto. “Creo que sí, no sé, esperemos que pueda estar”, afirmó.
Ya en el análisis del juego, el técnico destacó los buenos pasajes del primer tiempo y reconoció que el equipo bajó la intensidad en el complemento. “El primer tiempo fue bastante bueno y con situaciones de gol. En el segundo, los primeros 25 minutos no fueron buenos; después cambiamos el esquema y estuvimos más firmes sin pelota”, explicó.
Scaloni valoró el amistoso como una oportunidad para ajustar detalles y seguir observando variantes. “La prueba nos sirve un montón porque nos da la pauta de que tenemos que saber que no hay rival fácil. Todos nos juegan al 100%, y Venezuela hizo un buen partido”, señaló.
Pensando en el duelo ante Puerto Rico, el entrenador confirmó que habrá lugar para quienes no tuvieron minutos en Miami. “Se ganó, pero no era lo importante. Lo principal era ver cómo está el equipo. El martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No tuvieron oportunidad hoy, pero ya sabía eso, así que ojalá lo aprovechen”, sostuvo.
En la misma línea, remarcó que el objetivo de esta etapa es evaluar cómo se adaptan las nuevas caras al funcionamiento del plantel. “Busco ver cómo se pueden acoplar los nuevos. Marcos Senesi ha hecho un buen partido y del resto espero lo mismo. Los conceptos los tienen en la cabeza. Será un partido lindo para que puedan disfrutar y ver si de cara al futuro pueden estar”, concluyó.