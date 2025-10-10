“Yo decidí que no juegue”: Lionel Scaloni explicó la ausencia de Messi y analizó la victoria ante Venezuela

El DT aclaró que la decisión fue exclusivamente suya y que formó parte del plan de rotación que había previsto para esta gira. “También estaba 'Flaco' López en el banco, al final no pudo entrar, pero sí lo hará en el siguiente partido”, adelantó. Sobre una posible participación de Messi el martes ante Puerto Rico, Scaloni se mostró cauto. “Creo que sí, no sé, esperemos que pueda estar”, afirmó.