Patricia Ibazeta de Posse: “El respeto por las normas no pasa de moda”

La exposición se llevó a cabo el jueves, en el Teatro Rosita Ávila, donde más de 220 invitados colmaron la sala. Ibazeta de Posse, directora de Ceremonial de la provincia durante muchos años y profesora de la Academia Argentina de Ceremonial, contó que el libro aborda temas como el uso y tratamiento de los símbolos patrios, los símbolos del poder y la inserción del ceremonial en distintas disciplinas, desde la historia y la sociología hasta el arte, el turismo y el folclore. También dedica un capítulo a cómo el protocolo debió adaptarse en tiempos de pandemia, con las nuevas normas de distanciamiento y el uso del barbijo.