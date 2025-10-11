Patricia Ibazeta de Posse: “El respeto por las normas no pasa de moda”

“Este libro me llevó muchos años de trabajo. Sentí la necesidad de dejar un legado para las generaciones que me sucedan, porque en él también está la historia de Tucumán, contada a través de los personajes y hechos que marcaron mi carrera”, explicó la reconocida especialista en protocolo Patricia Ibazeta de Posse, durante la presentación de su libro “El Ceremonial, un aliado estratégico”.
La exposición se llevó a cabo el jueves, en el Teatro Rosita Ávila, donde más de 220 invitados colmaron la sala. Ibazeta de Posse, directora de Ceremonial de la provincia durante muchos años y profesora de la Academia Argentina de Ceremonial, contó que el libro aborda temas como el uso y tratamiento de los símbolos patrios, los símbolos del poder y la inserción del ceremonial en distintas disciplinas, desde la historia y la sociología hasta el arte, el turismo y el folclore. También dedica un capítulo a cómo el protocolo debió adaptarse en tiempos de pandemia, con las nuevas normas de distanciamiento y el uso del barbijo.
Con casi 28 años de trayectoria, Ibazeta de Posse fue una de las pioneras en profesionalizar el estudio del ceremonial en Tucumán, cuando aún era considerado un oficio. “Comencé en 1994, estudiando en Buenos Aires con el embajador Jorge Blanco Villalta, cuando todavía no se hablaba del ceremonial como una profesión”, recuerda.
Hoy integra tres instituciones de prestigio internacional: la Academia Argentina de Ceremonial, la Academia Brasileña de Ceremonial y Protocolo, y la Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo, perteneciente a la Organización Internacional del Metier.
Hitos de su carrera
En las páginas del libro, la autora también repasa algunos de los hitos de su carrera, como la creación de la medalla Juan Bautista Alberdi, obsequio protocolar aprobado por ley que se entrega a personalidades destacadas que visitan la provincia. “Esa medalla fue una idea mía, surgió como propuesta para la Cumbre de Presidentes en 2008, y me pareció importante contar cómo se gestó”, remarcó.
Otra parte de la obra está dedicada a la Galería de Gobernadores de Tucumán, proyecto que también impulsó.
El libro, ilustrado con fotografías a color que recorren distintos momentos de su trayectoria, también ofrece reflexiones sobre el valor ético del protocolo. “Respetar las normas es un reflejo de respeto hacia la sociedad. Los funcionarios, los gobernantes, los empresarios: todos tienen una responsabilidad implícita en cumplirlas”, afirma la autora.
“El Ceremonial, un aliado estratégico” puede conseguirse en Libros Tucumán, y próximamente estará disponible para compra online.
“Cada página tiene un propósito: dejar testimonio de lo vivido y transmitir la importancia del ceremonial como guía y consejero. Porque el respeto por las normas no pasa de moda”, concluyó Ibazeta de Posse.