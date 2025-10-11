Secciones
Números de Oro

Números de Oro: el sorteo del auto 0k de LA GACETA está cada vez más cerca
Números de Oro: el sorteo del auto 0k de LA GACETA está cada vez más cerca
Hace 1 Hs

Mientras la nueva edición de Números de Oro ya está en marcha hace algunas semanas, quienes participaron de la edición anterior y no resultaron ganadores todavía tienen una chance única: podrán depositar sus tarjetas en las urnas habilitadas para el sorteo de un auto 0 km, uno de los clásicos de Números de Oro.

El sorteo de un Chevrolet Onix será el miércoles 15 de octubre a las 11 en la planta impresora de LA GACETA (ubicada en avenida Siria 2.402) y todos los que deseen pueden acercarse hasta el lugar para presenciarlo. Además, se transmitirá en vivo por LA GACETA Play.

Para participar del sorteo, solo tenés que presentar tus tarjetas no ganadoras, completas, controladas y con los datos de una persona mayor de 18 años.

Los lectores que quieran participar tendrán tiempo de depositar sus tarjetas hasta el martes a las 10 en LA GACETA, en las receptorías y en las sucursales de Sportsman.

Pero eso no es todo: Tarjeta Sol le regalará, además, un televisor de 32 pulgadas al ganador.

Y hay un dato más: ahora podés enterarte de todo lo que sucede en Números de Oro a través de nuestro Facebook exclusivo.


Esta nota es de acceso libre.
Temas FacebookNúmeros de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina
1

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego
2

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas
3

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito
4

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Paola Moreno celebra 50 años de música
6

Paola Moreno celebra 50 años de música

Más Noticias
Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Paola Moreno celebra 50 años de música

Paola Moreno celebra 50 años de música

Comentarios