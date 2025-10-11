Números de Oro: el sorteo del auto 0k de LA GACETA está cada vez más cerca

Mientras la nueva edición de Números de Oro ya está en marcha hace algunas semanas, quienes participaron de la edición anterior y no resultaron ganadores todavía tienen una chance única: podrán depositar sus tarjetas en las urnas habilitadas para el sorteo de un auto 0 km, uno de los clásicos de Números de Oro.
El sorteo de un Chevrolet Onix será el miércoles 15 de octubre a las 11 en la planta impresora de LA GACETA (ubicada en avenida Siria 2.402) y todos los que deseen pueden acercarse hasta el lugar para presenciarlo. Además, se transmitirá en vivo por LA GACETA Play.
Para participar del sorteo, solo tenés que presentar tus tarjetas no ganadoras, completas, controladas y con los datos de una persona mayor de 18 años.
Los lectores que quieran participar tendrán tiempo de depositar sus tarjetas hasta el martes a las 10 en LA GACETA, en las receptorías y en las sucursales de Sportsman.
Pero eso no es todo: Tarjeta Sol le regalará, además, un televisor de 32 pulgadas al ganador.
Y hay un dato más: ahora podés enterarte de todo lo que sucede en Números de Oro a través de nuestro Facebook exclusivo.