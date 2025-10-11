Marionetas: la magia maravillosa de construir mundos con dos manos

Cada relato confirma un mundo expresivo que se puede ampliar a un potencial infinito: “No clinc clinc (o Blues del Punto Blanco)” se limita a dos manos con pelotas blancas como ojos que intentan tocar juntos la guitarra pero tienen peleas por su lugar y problemas de coordinación que deben superar trabajando en conjunto; “El sueño del Sr. Erik (o Metamorfosis II)” se basa en una pintura del poeta y pintor catalán Perejaume y la música de Erik Satié (“si quieres alcanzar la Luna, no uses una escalera: sueña”, afirma); “Metamorfosis” se inspira en la novela homónima de Franz Kafka para reivindicar el deseo de libertad y de humanidad del protagonista y un romance impensado en los puentes parisinos; y “Punto blanco, punto negro” expresa la tensión entre los sueños y lo seguro. En todas las historias, aparece la necesidad del otro como algo fundamental para poder ser y alcanzar lo deseado.