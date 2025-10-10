Se vienen los cuartos de final de la Liga Tucumana: San Martín, Central y Bella Vista ya conocen a sus rivales

La Liga Tucumana de Fútbol ya tiene a sus ocho clasificados para la fase decisiva del Torneo Anual de Primera A. Los cruces confirmados son: Tucumán Central vs. Ateneo Parroquial Alderetes, Bella Vista vs. San Martín, Unión del Norte vs. Graneros y Concepción FC vs. Almirante Brown.
Aún resta definir los días y horarios, teniendo en cuenta que el próximo 19 de octubre comenzará la Región Norte del Regional Federal Amateur, donde participarán Tucumán Central, Ateneo y Graneros.
En el grupo B, fue necesario aplicar el sistema olímpico para determinar el tercer y cuarto puesto, ya que cuatro equipos finalizaron con 14 puntos. Finalmente, San Martín y Ateneo Parroquial avanzaron por haber obtenido más puntos en los enfrentamientos ante San Fernando y Jorge Newbery, el último campeón Anual 2024.
Por su parte, Concepción FC se quedó con el primer lugar tras golear 8 a 0 a Unión Simoca, con dobletes de Emiliano Cuevas y Matías Barboza, y tantos de Hernán Lastra, Axel Epifanio, Facundo Espinoza y Gonzalo Molina. Ese resultado le permitió alcanzar a Graneros, que empató 2 a 2 con San Antonio, pero superarlo por diferencia de gol (+15 contra +7).
Los goles del conjunto de Graneros fueron de Benjamín Ruiz Rodríguez y Jonathan Sandoval (de penal), mientras que para San Antonio marcaron Sandoval en contra y Ángel Ruiz Varvaro, quien fue expulsado junto a Braian Collante sobre el final.
Resultados del cierre de la fase
En otros encuentros del grupo B, Ateneo y San Martín igualaron 1 a 1: abrió Santiago Ledesma de tiro libre para los de Alderetes y Lautaro Taboada empató en el cierre. Además, San Fernando venció 1 a 0 a Jorge Newbery en Aguilares, con gol de Franco Caro.
Por el grupo A, Almirante Brown consiguió el último pasaje a cuartos al superar 3 a 1 a Bella Vista, con goles de Alexis López y Daniel Gómez (2). Descontó Leonardo Pérez para el “Gaucho”.
En tanto, San Pablo derrotó 2 a 0 a Unión del Norte con tantos de Andrés Ibáñez y Gonzalo Quinteros; y Villa Mitre igualó 1 a 1 con Famaillá (goles de Mariano Nobau y Agustín Díaz). En su visita a San Juan, Tucumán Central empató 2 a 2 gracias a los tantos de Miguel Borquez y Martín Paz, mientras que Gonzalo Sánchez y Nicolás Galván marcaron para el local.
Repechaje y próximos compromisos
En la zona Repechaje, Deportivo Marapa venció 1 a 0 a San José con gol de Sebastián Dip, y en el interzonal Juventud Unida y San Pablo empataron 0 a 0.
La actividad continuará este fin de semana con los siguientes duelos:
- Sábado (16.30): Argentinos del Norte vs. Deportivo Llorens, Santa Lucía FC vs. Atlético Concepción y Alto Verde vs. Santa Ana.
- Domingo: Deportivo Aguilares vs. Sportivo Guzmán, San Lorenzo (Delfín Gallo) vs. Atlético Tucumán, La Providencia vs. Lastenia y Amalia vs. Sportivo Trinidad.
- Lunes: All Boys enfrentará a Experimental.