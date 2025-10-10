Se vienen los cuartos de final de la Liga Tucumana: San Martín, Central y Bella Vista ya conocen a sus rivales

En el grupo B, fue necesario aplicar el sistema olímpico para determinar el tercer y cuarto puesto, ya que cuatro equipos finalizaron con 14 puntos. Finalmente, San Martín y Ateneo Parroquial avanzaron por haber obtenido más puntos en los enfrentamientos ante San Fernando y Jorge Newbery, el último campeón Anual 2024.

Por su parte, Concepción FC se quedó con el primer lugar tras golear 8 a 0 a Unión Simoca, con dobletes de Emiliano Cuevas y Matías Barboza, y tantos de Hernán Lastra, Axel Epifanio, Facundo Espinoza y Gonzalo Molina. Ese resultado le permitió alcanzar a Graneros, que empató 2 a 2 con San Antonio, pero superarlo por diferencia de gol (+15 contra +7).

Los goles del conjunto de Graneros fueron de Benjamín Ruiz Rodríguez y Jonathan Sandoval (de penal), mientras que para San Antonio marcaron Sandoval en contra y Ángel Ruiz Varvaro, quien fue expulsado junto a Braian Collante sobre el final.