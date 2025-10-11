Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Economía volátil
Hace 4 Hs

Una vez más toda la economía se reduce a una gigantesca incertidumbre noria sin fin, cuyo girar sobre si misma durante décadas determina ciclos recurrentes. A pesar de los mensajes de apoyo y aprobación del país del norte y sus consiguientes desembolsos para detener la tendencia alcista de la marea verde, un viejo fantasma llamado volatilidad emerge asiduo en es espectro económico. ¿En estas circunstancias de incertidumbre económica qué semejanza existe entre las colosales inversiones del mercado y su albur volátil, con”la donna è mobile” de la ópera “Rigoletto” de Giuseppe Verdi y la volatilidad de la economía? La leyenda atribuye a la “donna” su naturaleza cambiante, de ahí la analogía con los avatares de la economía. Así como surgen por doquier distintos candidatos políticos con loables intenciones, así también debería emerger un vocablo sepultado al ostracismo: consenso. Con ello las mezquindades políticas desaparecerían, y el agua a los distintos molinos fluiría sin cesar permitiendo a las aspar elevar el preciado líquido derramándolo en un beneficioso acuerdo, al consolidar y robustecer los lineamientos políticos. Nuestro punto septentrional es eterna disyuntiva, un dilema sempiterno que nos acosa continuamente. Para cristalizar el mandato de consensuar, se requiere el asentimiento unánime de renunciar y despojarse de las ambiciones y apetencias personales. Después de tanto rodar con períodos incesantes la economía en nuestro país ha alcanzado viso de comedia y tragedia. Un examen y razonamiento de un personaje de un libro del escritor barcelonés Ruiz Zatón nos alecciona: “La comedia nos enseña que la vida no hay que tomarla en serio, y la tragedia nos enseña lo que pasa cuando no hacemos caso de lo que la comedia nos enseña”.

Alfonso Giacobbe                                                                   

24 de Septiembre 290 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina
1

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego
2

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas
3

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito
4

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Paola Moreno celebra 50 años de música
6

Paola Moreno celebra 50 años de música

Más Noticias
Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Paola Moreno celebra 50 años de música

Paola Moreno celebra 50 años de música

Comentarios