Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Infancias trans: escuchar también es humanizar
Hace 4 Hs

Ante la carta “Infancias trans: escuchar (Ni derecho ni salud)” (10/10), de Santiago José Paz, donde se me alude de manera directa y agraviantemente personal, me veo en la obligación de responder. Quien suscribe, Jorge Bernabé Lobo Aragón, abogado, ex juez, ex fiscal y actual asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura, ha sostenido en reiteradas oportunidades que escuchar a las infancias trans no implica legislar ni imponer ideologías, sino simplemente reconocer una realidad humana que merece respeto, empatía y diálogo. Cada una de mis cartas y publicaciones  jamás promovieron prácticas médicas ni ideológicas. Todas defendieron el derecho elemental a ser escuchado. La tergiversación deliberada del Sr. Paz constituye una ofensa no sólo personal, sino también institucional, al desvirtuar el espíritu de una reflexión que procuró tender puentes, no encender hogueras. Calificar de “aberrante” una postura que busca comprensión hacia niños y familias vulnerables es, en sí misma, una forma de violencia simbólica y moral, impropia de quien pretende participar del debate público. Nadie  -ni periodista, ni opinante- pueden pretender monopolizar la verdad desde el insulto o la desinformación. He servido a mi provincia y a la Justicia por más de cuatro décadas. He enfrentado mafias, he dictado sentencias bajo custodia, y he defendido siempre la dignidad humana como valor supremo del Derecho. No admito, por tanto, que se me injurie ni se me atribuyan ideas contrarias a la fe o a la ética que me sostienen. Defender la escucha no es negar la ciencia ni la moral: es humanizar el diálogo. Es reconocer que, antes que cualquier dogma o legislación, existe la persona. Y que en el rostro de cada niño, sea cual sea su identidad, habla el mismo Dios que nos pide no juzgar sino amar. Este Congreso de Infancias Trans, que debía celebrarse en Tucumán, fue suspendido precisamente por esa falta de escucha y de empatía hacia el prójimo. Lo que debió ser un encuentro de comprensión se convirtió en un silencio impuesto por el miedo. Por ello, reafirmo mi acompañamiento y solidaridad con el señor Vicegobernador Miguel Acevedo, quien ha demostrado sensibilidad y equilibrio al promover espacios de reflexión y respeto. Su decisión de abrir el diálogo -y no cancelarlo- es una muestra concreta de lo que significa gobernar con humanidad. No hay progreso sin compasión, ni verdad sin respeto. Los fanatismos que cierran los oídos también ciegan el alma. Por eso, esta réplica no busca confrontar, sino restaurar el sentido moral del debate público, que sólo puede edificarse sobre la verdad, la decencia y el amor al prójimo. Decía Teresa de Calcuta: “Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla.” Y recordaba Borges: “Nadie es la patria, pero todos lo somos”.  Ambas frases condensan el deber de este tiempo: escuchar antes de juzgar, amar antes de condenar, y comprender antes de hablar. Sólo así Tucumán - la tierra de la independencia y de la ternura-  podrá seguir siendo también la tierra de la empatía y la libertad interior.

Jorge Bernabé Lobo Aragón 

jorgeloboaragon@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina
1

Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego
2

Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas
3

La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito
4

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Paola Moreno celebra 50 años de música
6

Paola Moreno celebra 50 años de música

Más Noticias
Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

Récord de exportaciones citrícolas en el último lustro

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

¿Por qué son importantes los debates de candidatos?

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

No todo es negativo: tres proyectos de planificación funcionaron bien en Tucumán

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Nobel de Literatura: “Leer libros nos da más fuerza para sobrevivir en estos tiempos”

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Homenajeron al doctor Hugo Japaze por su compromiso con la medicina

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Paola Moreno celebra 50 años de música

Paola Moreno celebra 50 años de música

Comentarios