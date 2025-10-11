La responsabilidad de cuidar la Casa Histórica

Preservar la Casa Histórica no es solo tarea de sus directivos: es una responsabilidad colectiva. Los bienes del Estado son bienes de todos, y su conservación depende tanto de la gestión pública como del comportamiento ciudadano. Las autoridades deben mantener los edificios con regularidad, antes de que los daños se vuelvan irreparables; pero los ciudadanos deben aprender a mirar con cuidado, a caminar con respeto, a sentir que tocar esas paredes es, en cierto modo, tocar la historia misma. No se trata solo de conservar un edificio, sino de mantener viva la conciencia de que el patrimonio común es una expresión concreta de quiénes somos como sociedad. Y en esa tarea, la suma de pequeñas responsabilidades cotidianas puede marcar la diferencia entre la pérdida y la preservación.