Preocupación en la Selección: Lionel Messi y Franco Mastantuono no jugarán el amistoso ante Venezuela

A través de un comunicado en redes sociales, la AFA informó que “el futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo”. El mediocampista del Real Madrid, de apenas 18 años, se perderá tanto el duelo de esta noche como el del martes frente a Puerto Rico, aunque continuará entrenándose junto al plantel hasta el final del viaje.