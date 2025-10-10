Preocupación en la Selección: Lionel Messi y Franco Mastantuono no jugarán el amistoso ante Venezuela

La Selección Argentina abrirá esta noche su gira por Estados Unidos con un amistoso frente a Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, Lionel Scaloni no podrá contar con dos de sus jugadores más esperados: Lionel Messi y Franco Mastantuono quedaron descartados.
A través de un comunicado en redes sociales, la AFA informó que “el futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo”. El mediocampista del Real Madrid, de apenas 18 años, se perderá tanto el duelo de esta noche como el del martes frente a Puerto Rico, aunque continuará entrenándose junto al plantel hasta el final del viaje.
En cuanto al capitán, el parte oficial confirmó que “Lionel Messi no estará disponible para el encuentro de esta noche”. Si bien no se detallaron los motivos, el astro rosarino podría reaparecer mañana con Inter Miami, que recibirá a Atlanta United por la penúltima fecha de la Conferencia Este de la MLS, en un partido clave para definir su clasificación a los playoffs.
De esta manera, Scaloni afrontará el primer compromiso sin su máximo referente ni el juvenil que había despertado gran expectativa tras su debut en marzo. La “Albiceleste” buscará igualmente mantener la solidez y el funcionamiento que la llevaron a cerrar las Eliminatorias en lo más alto, con un equipo que combinará experiencia y nuevas pruebas rumbo al Mundial 2026.