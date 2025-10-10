VIDEO. Mirá las impactantes imágenes del incendio en la zona del aeropuerto Benjamín Matienzo

El fuego se desató alrededor de las 14.30 y desde entonces avanzó cada vez más. Fue tan grande la presencia de humo que el aeropuerto Benjamín Matienzo debió cerrar sus puertas.
El comisario Mario Herrera, de la Dirección de Bomberos de la Policía de Tucumán, contó a LA GACETA que el personal a su cargo lleva varias horas de trabajo en la zona. También se encuentran los Bomberos de la Policía Federal, Forestales de Defensa Civil Provincial, Voluntarios de Bella Vista y de Banda del Rio Salí.
Las llamas son altas y se extienden hacia los cuatro puntos cardinales del aeropuerto. Por ese motivo, no hubo arribos ni despegues en toda la tarde.